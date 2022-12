Renato Zero sul caso Ischia: “La semplicità non cerca condoni”

Da Renato Zero arrivano le parole più belle di questi giorni amari. Parole di comprensione e solidarietà che spengono, anche, tutte le polemiche sulla questione “condono”.

Il messaggio di Renato Zero è pieno di dolcezza, vicinanza ed empatia: “Arrivo più tardi. L’ultimo di tutti. Perché non mi è stato facile accettare questo sgomento. Questa feroce reazione della natura nei confronti di un popolo innocente e meraviglioso. La semplicità non cerca condoni, ma comprensione! Troppa l’indifferenza verso questo sud martoriato ingiustamente. Quando non è la camorra, sono gli eventi atmosferici. Quand’è che questa politica comprenderà che siamo tutti Italiani.

Che tutti lavoriamo per lo stesso pane. Per la stessa famiglia. Per lo stesso futuro? Essere uguali costa così tanto? Forse priva questi ricchi di quella sicurezza di averlo duro a tutti i costi? Persino facendo sentire questo sud colpevole di avere dei figli e di doverli nutrire e crescere con dignità e decoro? Cara Ischia ti chiedo perdono per non essere stata amata come meritavi. Il tuo devoto turista e amico, Renato Zero.”

Le parole più belle: “Questa feroce reazione della natura nei confronti di un popolo innocente e meraviglioso. La semplicità non cerca condoni, ma comprensione!”