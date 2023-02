Renato Regine riparte da Elly Schlein e Nicola Monti…

Insieme. Questo è il titolo della riunione organizzativa del PD di Forio che si prepara a scendere in piazza per le primarie del Partito Democratico. Il PD locale, che prova ad autocontarsi contro Giosi Ferrandino in questi infinita misurazione del membro per capire chi lo ha più grande, ha sposato la candidata alla direzione PD della giovane Elly Schlein. Ma questo è il minore degli interessi. Il PD a Ischia è morto da tempo e, quando è stato vivo, è riuscito a distruggere tutto quello che c’era. Chiarito questo, però, durante “insieme” si è parlato anche politica locale.

L’intervento più interessante è stato quello di Renato Regine che, convinto di scendere nell’agone politico, ha fatto ben capire due cose. La prima è la sua, personale, non sopportazione sia di Francesco Del Deo sia del suo gruppo. La seconda, invece, la convinzione di partecipare alla contesa comunale forte anche della partecipazione, rinnovata, di diversi giovani all’incontro del Villa Carolina.

Renato ha confidato ai presenti che il caos della maggioranza è poco sostenibile. Il silenzio di Davide Castagliuolo e l’attivismo di Francesco Del Deo è una plastica proposizione di quella che sarà la campagna elettorale. Del Deo parla e Davide dice si. Un rapporto di forze che si espande su tutti gli altri partecipanti e che non potrebbe portare a quello che si vede: ovvero il caso totale.

La riunione del PD, oltre all’organizzazione del voto contro gli iscritti al partito di domenica, ha anche gettato la base per la costruzione di ben due liste. Per chi? Facile: Nicola Monti. Il come e il dove? Come si suol dire, è ancora presto….