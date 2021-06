Relax a Sant Angelo per Matteo Renzi e famiglia

Week end di relax nel golfo di Napoli e tappa obbligata ad Ischia, destinazione Sant Angelo per il senatore Matteo Renzi giunto sull’isola con tutta la famiglia dopo aver fatto tappa, anche a Capri. Una crociera a bordo dello yacht Camilla che in questo Sabato 19 giugno è stato ormeggiato al Porto Turistico di Sant Angelo.

Look rigorosa da vacanziere al tempo del covid, dopo essere sbarcato sulle sponde ischitane insieme alla moglie Agnese ed i suoi tre figli ha visitato l’ameno borgo dell’Isola Verde .

Dopo un breve giro in una Piazzetta affollata e meta dei primi turisti, la famiglia Renzi ha continuato la passeggiata ed il programma di questa breve pausa partenopea con l’immancabile tappa al Pirata di Sant Angelo.

Atmosfera rilassata ed allegra per i Renzi la cui presenza ad Ischia non poteva di certo passare inosservata ai tanti vacanzieri che in questo week end che prelude ufficialmente all’estate sono apparsi ovviamente colpiti di trovarsi accanto all’ex premier. Lo staff del Porto Turistico santangiolese ha accolto al meglio gli ospiti trattai con il massimo riserbo e l’attenzione del casi. Camilla salperà da Ischia già nelle prossime ore.