Regole rispettate, prove adeguatei concorsi dell’EVI passano l’esame del giurista Laudadio

Archiviato lo scontro politico tra i sindaci, che ha visto sconfitto su tutta la linea il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, l’EVI procede con i famosi concorsi. E lo fa con la consapevolezza di aver superato le ostilità – spesso in mala fede – di chi cercava invece di mantenere in vita il sistema dei lavoratori somministrati, al fine di alimentare logiche di clientelismo.

Ora, al netto di ogni considerazione sui concorsi pubblici e sulla loro effettiva trasparenza (conosciamo tutti certe dinamiche…), è innegabile che, una volta assunti i prossimi 18 lavoratori tra i 313 partecipanti alle prove, finirà la “zizzinella” dei lavoratori scelti tramite agenzie interinali e influenze politiche.

Prima di passare all’analisi delle motivazioni che hanno portato a bollare come “buono” il lavoro dell’EVI – secondo il parere pro veritate redatto dall’avvocato Laudadio – vale la pena ricordare che la presidenza del CISI (formalmente nominata da Serrara Fontana ma sostanzialmente indirizzata da Casamicciola Terme) aveva suggerito all’avvocato Maffettone una situazione diversa da quella che si è poi rivelata nella realtà.

Il parere a sostegno della nota firmata dal segretario di Casamicciola Terme, Pettinato, con cui si chiedeva la revoca di tutte le procedure concorsuali, è finito come carta straccia nella storia dei rapporti tra i sindaci dell’isola.

Il tutto a dimostrazione di quanto il nuovo corso dell’ex eurodeputato e attuale sindaco di Casamicciola Terme sia destinato a essere un percorso costellato di capricci, piccole vendette e una scarsa visione del contesto generale.

Laudadio: legittime le procedure EVI

In un contesto normativo articolato e talvolta ambiguo, il parere pro veritate rilasciato dal prof. avv. Felice Laudadio su richiesta della società a partecipazione pubblica Energia Verde Ischia S.p.A. (EVI) offre un’importante chiave di lettura sulla legittimità delle procedure concorsuali attivate dalla stessa. Due, in particolare, i punti affrontati in modo sistematico e tecnico: da un lato, la possibilità di bandire selezioni pubbliche basate esclusivamente su prove orali (per impiegati, tecnici e dirigenti) o pratiche (per operai); dall’altro, la validità delle norme regolamentari interne rispetto alle recenti modifiche normative applicabili alle sole amministrazioni pubbliche.

Il parere si colloca nel solco delle necessarie verifiche di conformità tra autonomia regolamentare delle partecipate pubbliche e il rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, pubblicità e non discriminazione. E proprio su questo crinale si sviluppa un’analisi tecnico-giuridica di rilievo.

La prima questione tecnica: l’assenza della prova scritta e la selezione orale o pratica

Il primo aspetto sottoposto all’attenzione del giurista riguarda la scelta di EVI S.p.A. di bandire procedure selettive che, in relazione al profilo professionale richiesto, prevedano l’assenza di una prova scritta. Nello specifico, i bandi in questione contemplano una valutazione per titoli accompagnata da una sola prova orale per profili tecnici o dirigenziali, oppure da una prova teorico-pratica per i profili operai.

Questa modalità ha suscitato interrogativi circa il rispetto della normativa, in particolare dell’art. 35 del D.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), cui si ispira l’intero sistema di reclutamento del settore pubblico e para-pubblico.

Il parere di Laudadio chiarisce che il regolamento interno adottato da EVI (di cui si conferma l’efficacia vincolante) prevede espressamente la possibilità di strutturare le prove in base alle caratteristiche del profilo ricercato. L’art. 3 del regolamento stabilisce infatti che, “in aggiunta o in alternativa alla prova scritta, potranno essere previste una o più prove pratiche e/o attitudinali”. Inoltre, l’art. 13 del medesimo regolamento regola dettagliatamente i concorsi per titoli ed esami, indicando che la valutazione dei titoli deve precedere la prova orale.

Ne consegue che non vi è alcun obbligo di includere la prova scritta nei concorsi in cui il giudizio può fondarsi in modo attendibile sui titoli e sul colloquio, come nel caso dei bandi per Tecnico Esperto Direzione Lavori o Responsabile Progettazione e Direzione Lavori. Tali selezioni risultano, secondo il parere, perfettamente conformi al dettato regolamentare interno.

Similmente, la procedura relativa alla selezione per 6 posti di operaio comune — che prevede titoli e prova teorico-pratica — è considerata coerente con la finalità della selezione, ovvero l’accertamento dell’idoneità tecnica del personale. Le prove pratiche, infatti, risultano non solo legittime, ma necessarie e congruenti con il profilo richiesto.

La seconda questione tecnica: la non applicabilità delle deroghe riservate alle amministrazioni pubbliche

Il secondo nodo giuridico riguarda l’applicabilità alle società partecipate pubbliche delle deroghe introdotte per le amministrazioni pubbliche dal D.L. 44/2023, convertito con modificazioni, che ha introdotto una significativa novità nell’art. 35-quater del D.lgs. 165/2001: la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di bandire concorsi per profili non apicali con una sola prova scritta.

Tuttavia, come puntualizzato dal parere Laudadio, tale disposizione non si estende automaticamente alle società partecipate, poiché queste ultime non rientrano nella definizione di “amministrazioni” ex art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. Le società a partecipazione pubblica, infatti, ricadono nell’ambito del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), che riconosce loro un’ampia autonomia, a condizione che rispettino i principi generali di trasparenza, imparzialità, pubblicità e non discriminazione.

La normativa di riferimento — in particolare l’art. 19 del D.lgs. 175/2016 — stabilisce che le società pubbliche sono tenute ad adottare un proprio regolamento per il reclutamento del personale e, solo in caso di assenza, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001, ma non le deroghe successive introdotte per le amministrazioni.

Nel caso di EVI, il regolamento è stato regolarmente adottato e risulta coerente con il dettato normativo, pertanto la società è pienamente legittimata a definire proprie procedure selettive, incluse quelle senza prova scritta, purché ragionevoli e motivate.

Legittimità, coerenza e rispetto dei principi

Alla luce delle due questioni affrontate, il parere conclude per la piena legittimità delle procedure selettive adottate da EVI S.p.A., in quanto conformi al regolamento interno e ai principi generali della normativa di settore. Il documento valorizza l’autonomia delle società a partecipazione pubblica, che possono esercitare una funzione regolamentare piena e autonoma, nel rispetto delle finalità pubbliche loro assegnate.

Il caso EVI rappresenta quindi un modello virtuoso, dove l’autonomia organizzativa si combina con l’osservanza dei requisiti di legalità e trasparenza, tracciando una rotta chiara anche per le altre partecipate che intendano razionalizzare e rendere più funzionali i propri meccanismi di selezione.

In definitiva, il parere Laudadio non solo risolve una specifica questione interpretativa, ma contribuisce a delineare il perimetro della discrezionalità normativa delle società pubbliche, rafforzando il principio che la regolarità di una procedura si misura anche sulla sua coerenza con il contesto normativo interno, non solo su modelli generalizzati e astratti.