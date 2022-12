“Regno di Nettuno”, riconfermati i consiglieri decaduti

L’Assemblea dei sindaci del Consorzio di Gestione della Area Marina Protetta Regno di Nettuno si è riunita il 21 novembre scorso in autoconvocazione presso la sala consiliare del Comune di Ischia ed ondine. Hanno partecipato i sindaci di Forio Francesco Del Deo, di Ischia Vincenzo Ferrandino, di Lacco Ameno Giacomo Pascale, di Serrara Fontana Irene Iacono, il commissario prefettizio di Casamicciola Terme Simonetta Calcaterra e il vicesindaco di Procida Titta Lubrano (in videoconferenza). Assente invece il sindaco di Barano Dionigi Gaudioso.

L’assemblea si è autoconvocata in quanto era necessario provvedere alla riconferma o sostituzione dei componenti in seno al CDA «decaduti ai sensi del vigente statuto sia per il cambio di amministrazione che per il triennio in carica».

Risultavano infatti decaduti i consiglieri di Forio Ambrogio Del Deo, di Barano Luigi Patalano, di Casamicciola Vincenzo D’Ambrosio e di Ischia Andrea Buono. Dopo una breve discussione, i sindaci hanno proposto la riconferma dei consiglieri decaduti, sentita anche per le vie brevi il commissario Calcaterra. E dunque l’Assemblea ha approvato all’unanimità la riconferma a consiglieri della Amp di Luigi Patalano per Barano, Ambrogio Del Deo per Forio, Vincenzo D’Ambrosio per Casamicciola Terme e Andrea Buono per Ischia.