Regno di Nettuno, e per Antonino Miccio hip hip hurrà!

Per Antonino Miccio il covid è stata una manna dal cielo. Una fortuna. E così, mentre tutti eravamo impegnati a fare il conteggio con i contagi da covid, con i buoni spesa per gli indigenti, grazie al comune di Barano, veniva conclusa, tra le tenebre del virus, la selezione per la scelta del nuovo direttore dell’Area Marina Regno di Nettuno.

Non c’è stata speranza per gli altri concorrenti: la poltrona, a partire dallo scorso 1 giugno è sua. Il nostro mare è di Antonino Miccio. Non c’è stata speranza per Loredana Pascarella, Ermenegildo Maria Plastina Giulio, Benedetto Palella, Riccardo Strada, Filippo Silvestre e Carmela Guidone, quel posto era destinato ad andare a Miccio.

Il consorzio è felice, i sindaci pure e il Ministero anche, tanto che ha dato il suo ok.

Qualche valutazione? Beh, pensare che Antonino Miccio sia il nuovo direttore dell’Area Marina Protetta non è una cattiva notizia. Capacità, buon curriculum, esperienza e, soprattutto, dimestichezza con la materia sono sicuramente argomenti che pesano sulla parte della bilancia dei “lati positivi”. Sull’altro braccio, quello dei lati negativi, invece ci sono altri pesi. Quelli che portano etichette come clientela dei sindaci, orticelli vari, necessità di voti e scarsa capacità a programmare.

Fino ad oggi Miccio si è interfacciato con la Capitaneria di Porto e col Ministero. Ora dovrà avere a che fare con gli Enzo Ferrandino, coi i Giovanni Barile e con l’altra fauna della nostra classe politica locale. Gente che a cuore tutto tranne che il bene comune, l’ambiente e il mare.