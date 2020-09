regionali2020. Vito Iacono: Sono nelle mani dei miei elettori, al servizio della comunità

comunicato stampa | Negli anni quante parole sono state dette sul terremoto, quante chiacchiere oserei dire, a discapito di chi con ferite costantemente aperte ha sentito promesse e grandi spot. Li abbiamo raccolti i più emblematici e significativi commenti delle nostre istituzioni, a distanza di anni ascoltarli desta profondo sgomento. Ancora una volta siamo andati a Piazza Maio e da lì rinnovo il mio impegno verso Ischia, verso i cittadini dimenticati dalle istituzioni, affinchè proprio dal Maio rinasca la politica isolana e la politica per le persone. Da qui inizia la mia campagna elettorale e la mia promessa di impegno verso i miei concittadini!Non sono avvezzo a demagogie politiche, discorsi che restano tali come sospesi, ad infrangersi contro le aspettative disilluse dei nostri cittadini. Per questo la mia candidatura sarà nelle mani delle donne e degli uomini che decideranno le mie sorti elettorali e tracceranno la strada delle cose da fare da consigliere regionale.

Non mi piegherò ad alcuna dinamica, chi mi conosce sa bene quali siano i miei ideali. Siamo qui per lottare affinché i diritti delle persone siano riconosciuti, rispettati ed i bisogni soddisfatti oltre ogni logica che offenda dignità, orgoglio ed intelligenza.

Non possiamo perdere alcuna battaglia fondamentale, e se ciò dovesse accadere, sarò pronto anche a dimettermi. A voi cari amici ed elettori, demando la responsabilità di valutare il mio operato, per andare insieme … #oltreleparole

ECCO DI SEGUITO IL LINK AL VIDEO —>