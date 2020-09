regionali2020. Vito Iacono: “Alcune idee per ripartire dalle isole”

Vito Iacono, candidato al consiglio regionale nelle prossime elezioni del 20 e 21 settembre, dichiara: “Proporrò una legge regionale per Capri, Ischia e Procida per favorire l’accesso ai servizi, alle agevolazioni finanziarie ed agli sgravi fiscali come per tutte le isole degli altri Paesi comunitari: forme di incentivi e di premialità ai lavoratori ed alle imprese che operano in realtà di innegabile disagio.

Attraverso un approfondito studio delle opportunità offerte dalla normativa comunitaria sarà elaborata una legge regionale rispettosa dei principi di sussidiarietà ed addizionalità, che renda le nostre aziende più competitive, le nostre Isole più facilmente raggiungibili e fruibili, i territori attrattivi, ma soprattutto riconosca appieno i diritti dei nostri cittadini.

Per tali aspetti sarà determinante la capacità di utilizzo delle soluzioni digitali non solo per avvicinare gli isolani ai servizi essenziali ma anche per permettere agli operatori imprenditoriali di raggiungere i turisti ed i clienti in genere.

È necessario rivendicare forme di incentivi e di premialità ai dipendenti della sanità, della scuola e degli altri pubblici uffici o assimilati che operano sulle Isole, forme di semplificazioni e deroghe per le attività imprenditoriali, sgravi, deroghe ed incentivi per tutte le attività imprenditoriali con particolare riferimento al lavoro ed alle start up.