regionali2020. Vito Iacono: “Al centro della mia campagna le donne e gli uomini, non manie di protagonismo”

“Siamo ormai prossimi al primo incontro della campagna elettorale itinerante che ci siamo prefissati, ma non daremo il fianco a comportamenti fuori luogo ed inopportuni. La politica sia fatta di sani principi e comportamenti, non di astio e dispetti”

Parole che suonano come ragguardevoli ma anche di sprono alle competizioni politiche che ormai animano da giorni il contesto politico regionale ed isolano.

Il candidato per le elezioni regionali Vito Iacono infatti così si esprime circa i rancori, le dietrologie e l’astio che ormai sempre più sembra insinuarsi nella cosa pubblica.

Lì dove pubblico e privato sembrano ormai coesistere e compensarsi, deve vigere la regola della politica per la gente, per il bene di tutti.

“Torniamo a mettere al centro dei nostri discorsi l’altro e le sue richieste. – afferma Iacono – Che la politica sia in grado di rispecchiare e rispondere alle esigenze degli elettori e non alle manie di protagonismo dei soliti noti.“