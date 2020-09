regionali2020. Successo per l’incontro di Vito Iacono a Forio

Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri martedì 15 settembre un altro incontro dedicato alla campagna elettorale di Vito Iacono, candidato PSI con De Luca Presidente. L’evento svoltosi presso gli spazi della ex libreria Mattera situata nel vicolo di San Gaetano a Forio, si è così tenuto come momento di informale confronto con i cittadini di Forio e non solo.



Prossimo appuntamento venerdì prossimo 18 settembre 2020 per un comizio finale assieme alla candidata Di Donato, dove verranno illustrate le ultime sfumature di questa campagna ormai giunta quasi al termine. E mentre ci si prepara a questi ultimi concitati momenti, continua attraverso i social la diffusione dei temi cari al candidato Iacono, come quello dell’agricoltura.

“Manca in regione ed ormai da diversi anni una figura di riferimento per l’assessorato all’agricoltura. Ischia come tutta la Campania merita l’attenzione dovuta anche per questa categoria. Se salirò in regione – afferma Vito Iacono, candidato PSI per le prossime elezioni 2020- ecco alcuni dei punti che proporrò:

• Riconoscere per la prossima programmazione dei fondi europei una riserva per la agricoltura eroica delle costiere e delle isole

• Promuovere e sostenere l’export delle eccellenze campane attraverso investimenti in infrastrutture per la logistica.

• Sostenere le produzioni a denominazione con la istituzione di un Ente di Governance politica e di tutela

Andiamo insieme #OltreLeParole”