regionali2020 – Maria Grazia Di Scala: “Parte oggi questa nuova campagna elettorale”

A margine del termine ultimo per la presentazione delle liste per l’elezione regionale del prossimo settembre, Maria Grazia Di Scala, candidata tra le fila di “Forza Italia”, dichiara:”Parte oggi, con l’emozione di sempre, questa nuova campagna elettorale. Una sfida, prima di tutto con me stessa ma, soprattutto, insieme a tutti gli amici che in questi faticosi, emozionanti e indimenticabili 5 anni hanno percorso la strada con me.

Abbiamo lottato con forza, con determinazione e con sacrificio contro una Regione Campania sorda al grido dei territori e imprigionata nella guerra politica della maggioranza. Abbiamo affrontato momenti difficilissimi per tutti: il terremoto di Ischia, la crisi economica e la pandemia mondiale.

Insieme alla lista di Forza Italia continuiamo ad essere l’alternativa migliore al sistema De Luca. Ringrazio le amiche e gli amici che hanno riposto in me la loro fiducia, affidandomi il ruolo di capolista rosa, ma ora è il tempo di fare sul serio.

La campagna elettorale, di solito, è il momento delle promesse e dei buoni propositi. Si, ne ho anche io da fare, ma credo che i fatti siano meglio. Non ho da farvi promesse, ma ho obiettivi da realizzare.

In questi cinque anni ho lottato per avere dei trasporti migliori e una sanità più vicina ai cittadini. Gli ordini del giorno, gli emendamenti, le convocazioni e le risultanze della IV Commissione sono gli atti. Le promesse le lasciamo agli altri, gli imbarazzi dei saltimbanco e dei volta bandiera anche.

Di Scala, oggi, è sinonimo di buon governo, di coerenza, di chiarezza politica e di soluzione ai problemi.

Insieme, possiamo dare più forza alle imprese di questa Regione, più forza ai diritti dei nostri cittadini, più forza alle esigenze dei nostri territori, più forza alla gente della Regione Campania!”