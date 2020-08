regionali2020. Giuseppina Di Guida candidata nella formazione “Democratici e progressisti”

Tra le fila della lista “Democratici e progressisti” (a supporto della candidatura a Presidente di Vincenzo De Luca) figura anche Giuseppina di Guida, volto noto del mondo scolastico isolano in quanto Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico e Professionale “Mennella”.

Giuseppina Di Guida scrive: “Alle prossime Elezioni Regionali ci sarò. Ci sarò perché ho sentito l’urgenza della buona politica, una politica capace di includere, che sia coraggiosa e prudente allo stesso tempo, responsabile, collaborativa, disposta a lavorare per i diritti di tutti e di ciascuno.

Ci sarò perché ho riconosciuto il bisogno di nuovo orizzonte democratico di ispirazione popolare e progressista, che sappia ripensare i modelli sociali, economici e culturali, mettendo al centro della politica regionale la valorizzazione dei beni comuni e il futuro delle giovani generazioni.

Sono candidata nella Circoscrizione di Napoli con la Lista “Democratici e Progressisti” per dare ai giovani, alle donne e alle antiche e nuove “fragilità”, opportunità di formazione e di inserimento nel tessuto culturale e produttivo della nostra Regione. Nell’ esperienza decennale di docente nelle scuole della Provincia di Napoli , ed in particolare durante gli anni di servizio presso il Liceo Scientifico “Renato Caccioppoli” di Napoli, mi sono dedicata ad impegnare i giovani in percorsi formativi sulla legalità e per la cittadinanza attiva, in rete con altri istituti scolastici della Campania.

Sono stata presidente dell’associazione di volontariato ambientale “Vol.un.t.a.s.” ed ho organizzato campi estivi nel Parco Nazionale d’ Abruzzo – Lazio e Molise, nel Parco Nazionale del Cilento, nel Parco Nazionale dl Vesuvio, nel Parco Nazionale di Hartz in Germania, avvicinando decine di giovani delle periferie alla bellezza del nostro patrimonio naturalistico e all’importanza di azioni concrete di tutela e valorizzazione del territorio. Per tre anni ho fatto parte del Gruppo di Lavoro Regionale per l’attuazione del P.O.R. Campania “Scuole Aperte”, ricoprendo i seguenti ruoli: coordinamento territoriale del progetto per la Provincia di Salerno, referente dell’area tematica “Volontariato”, componente del gruppo pedagogico , componente del comitato tecnico scientifico per l’attuazione del Protocollo d’intesa “A scuola di volontariato”, siglato da U.S.R. Campania, Assessorato Regionale all’Istruzione Formazione e Lavoro, Centri servizi per il volontariato di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno. Sono stata componente del Tavolo di lavoro nazionale sulla valorizzazione del personale della scuola, istituito presso il M.I.U.R., contribuendo all’elaborazione del nuovo profilo professionale dei docenti e alla definizione dei compiti delle “figure intermedie”, di fondamentale importanza nella gestione della complessità dei compiti oggi assegnati alle scuole. Da cinque anni dirigo l’Istituto Tecnico e Professionale “Cristofaro Mennella” di Ischia in cui sto infondendo, con risultati concreti e apprezzati, le mie grandi passioni per l’educazione dei giovani e degli adulti, per la cultura del mare, dell’incoming turistico e delle professioni della cura.

Passioni che trovano pienamente espressione nel ruolo istituzionale che ricopro e che si nutrono della consapevolezza di essere una “figlia” di Napoli e del Mediterraneo, crocevia di storia, di culture, di competenze diffuse e spesso non valorizzate. Ho costruito negli anni con un’azione costante solidi legami con l’associazionismo locale e nazionale ed altre importanti realtà del territorio, quali Mare Vivo, Legambiente , ANS Diving ASD , Lega Navale Italiana , Radio Treccia, Largo dei Naviganti , Nemo, Street Art, Area Marina Protetta Regno di Nettuno, Pro Loco di Panza, Pro Loco di Casamicciola Terme, CIDI di Ischia. Ho collaborato proficuamente con i Sindaci dei 6 Comuni dell’isola di Ischia e con la Città Metropolitana di Napoli per affrontare i problemi determinatisi all’indomani del sisma del 21.08.2017, riuscendo ad ottenere per l’Istituto “C. Mennella”, con il supporto della comunità scolastica e grazie alle interlocuzioni con l’Amministrazione comunale di Ischia e la Città Metropolitana di Napoli, la nuova prestigiosa sede occupata dal Tribunale di Ischia, già sede del liceo “Scotti”.

Da anni in prima linea nella promozione di eventi sulla memoria femminile e sull’educazione di genere, in partnership con gli EE.LL., con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Pari Opportunità, con l’associazione nazionale Toponomastica femminile e con l’associazione internazionale W.I.S.T.A.(Woman’s International Shipping and Trading Association), ho portato anche all’interno della scuola che dirigo una vision strettamente connessa al mio essere donna, innovando i percorsi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, generando nella comunità professionale un clima collaborativo e partecipativo e affrontando con resilienza i problemi vecchi e nuovi della scuola.

La costante attenzione ai rapporti virtuosi tra mondo della scuola, mondo della ricerca e mondo delle professioni per la piena occupazione dei giovani mi ha vista impegnata nel rilancio dell’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile delle merci e delle persone – Trasporti Marittimi, finalizzato alla formazione di Tecnici Superiori in Impianti elettrici ed elettronici navali, in Oceanografia industriale applicata alle infrastrutture marine, di Ufficiali di Macchina e di Coperta. Ho di recente partecipato alla fondazione dello Spin Off Universitario “Ischia Storica”, promosso dall’Università Parthenope di Napoli in partnership con l’Arciconfraternita Visitapoveri di Forio, ritenendo che la valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e storico dell’isola d’Ischia possa contribuire a destagionalizzare e a differenziare maggiormente i flussi turistici all’interno della nostra Regione, nell’ottica della sostenibilità ambientale e della riscoperta dei “luoghi dell’anima”, accanto ai più noti percorsi naturalistici, enogastronomici e termali. Con la mia candidatura metto a disposizione, con umiltà e spirito di servizio, le mie competenze di docente e di dirigente scolastica, il mio impegno sociale da sempre coerenti con i valori costituzionalmente garantiti, ma in troppi casi lontani dalla piena concretizzazione.

Sono convinta che la lista “Democratici e Progressisti” potrà e saprà costruire una Campania migliore.”

Inoltre, avvisa, è stata attivata una Pagina Facebook dedicata per la candidatura dove aggiornerà i followers su programma e progetti.