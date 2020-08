Regionali, referendum e Lacco Ameno, ecco gli election days: 20 e 21 settembre

Ida Trofa | Elezioni, si avvicina la fase calda del voto. Sono stati infatti convocati i comizi elettorali. Referendum, Regione e comunali anche Ischia vivrà il suo autunno rovente. Per le elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale della Campania di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i comuni campani hanno dato seguito alla convocazione dei comizi, rendendo noto che, con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 97 del 20 luglio 2020, sono stati convocati, per il giorno di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania. Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 19 settembre 2020. La votazione si svolgerà domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 15. Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché le liste regionali e le liste provinciali dei candidati alla carica di consigliere regionale.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DI DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

Ecco la circoscrizione elettorale e l’assegnazione alle circoscrizioni elettorali della regione dei seggi di consigliere regionale, da eleggere sulla base di liste provinciali.

Viene nel merito reso noto che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 98 del 20 luglio 2020, i cinquanta seggi di consigliere, di cui è costituito il Consiglio regionale a norma dell’articolo 27 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, “Statuto della Regione Campania”, sono stati così ripartiti tra le singole circoscrizioni elettorali provinciali della regione: 4 seggi: circoscrizione elettorale provinciale di Avellino: 4 seggi; circoscrizione elettorale provinciale di Benevento: 2 seggi; circoscrizione elettorale provinciale di Caserta:8 seggi ; circoscrizione elettorale provinciale di Napoli: 27; circoscrizione elettorale provinciale di Salerno: 9

REFERENDUM COSTITUZIONALE

Idem per il referendum fissato nella stessa data di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 Si tratta del REFERENDUM COSTITUZIONALE avente come questo il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?». Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 19 settembre 2020. La votazione si svolgerà domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 15. L’isola dunque si appresta al voto con particolare attenzione, oltre alle consultazioni referendarie e regionali, al voto per eleggere il sindaco ed il consiglio comunale di di Lacco Ameno.

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020 CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI. C’È IL BALLOTTAGGIO il 4 e 5 OTTOBRE

A Lacco Ameno il commissario Prefettizio Ida Carbone ha reso noto che, con decreto del Prefetto della provincia in data 24 luglio 2020, sono stati convocati, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per lo svolgimento dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Lacco Ameno. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco avrà luogo nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020. I luoghi di riunione degli elettori sono i seguenti: Numero della sezione 1, 2,3, 4 in via Via Fundera n. 19. Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 19 settembre 2020. La votazione si svolgerà nei giorni di domenica 20, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 21 settembre 2020, dalle ore 7 alle ore 15. Con successivo manifesto saranno pubblicati i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

AVVISO PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA ALL’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ancora nel merito del voto viene reso noto dalle autorità che tutti i cittadini dell’unione europea, residenti nei vari comuni di appartenenza, potranno esercitare il diritto di voto in occasione dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo di tali organi, dovranno trasmettere a mano direttamente all’Ufficio Protocollo o telematicamente alla pec protocollo@pec.comunelaccoameno.it oppure alla mail protocollo@comunelaccoameno.it apposita domanda all’ufficio elettorale del Comune entro martedi’ 11 agosto 2020. Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, dovranno essere dichiarati: la cittadinanza; l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine; la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta. I modelli di domanda sono disponibili presso l’ufficio elettorale, nonché sul sito istituzionale dell’Ente. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido. Il Comune comunicherà tempestivamente l’esito della domanda presentata. In caso di accoglimento gli interessati riceveranno il certificato elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. L’ elettore, per votare fisicamente nelle diverse sedi previste, deve esibire al presidente di seggio la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo) e un documento di riconoscimento. Allora buon voto a tutti!

