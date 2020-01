Regionali, Conte “Sconfitto chi voleva un referendum sul Governo”

ROMA (ITALPRESS) – Il risultato è stato “significativo. Come ho detto non era un voto sul governo, non è che cambi idea oggi. C’è chi ha tentato di renderlo un referendum sul Governo, lo ritenevo improprio ieri e lo ritengo improprio anche oggi. Chi ha costruito questa impostazione è rimasto deluso e sconfitto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a margine delle celebrazioni della Giornata della Memoria, a chi gli ha chiesto un commento sulle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria.

