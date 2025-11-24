Regionali a Ischia, il voto che non c’è. Affluenza in calo ovunque

L’isola d’Ischia chiude il capitolo affluenza con un dato politico che pesa almeno quanto i risultati elettorali: la partecipazione al voto continua a scendere, ovunque, senza eccezioni. Alle 15 di lunedì, con tutte le sezioni scrutinate, nessuno dei sei Comuni isolani supera il 43 per cento. Un dato che certifica una distanza sempre più evidente tra cittadini e urne e che, letto insieme al confronto con la precedente tornata, racconta un arretramento generalizzato.

Il Comune che registra la percentuale più alta è Lacco Ameno, con il 42,44 per cento. Un numero che, preso da solo, potrebbe sembrare meno drammatico, ma che diventa clamoroso se confrontato con il 77,88 per cento della precedente consultazione. Qui il calo è verticale, superiore ai trenta punti, una vera e propria voragine nella partecipazione. Le quattro sezioni si muovono su valori molto simili, tra il 41,71 e il 43,61 per cento, segno di una disaffezione omogenea, non concentrata in singole zone.

Comune Affluenza % Casamicciola Terme 45,25 Lacco Ameno 42,44 Ischia 41,52 Forio 39,25 Serrara Fontana 37,31 Barano d’Ischia 34,81

Segue il Comune di Ischia con il 41,52 per cento, anche qui oltre nove punti in meno rispetto al 50,75 del passato. Il capoluogo, che un tempo trainava la partecipazione, oggi si allinea al resto dell’isola. Il dato complessivo nasconde però forti differenze interne: si va da sezioni ferme poco sopra il 20 per cento ad altre che sfiorano il 49, a conferma di un comportamento elettorale sempre più frammentato e dipendente dai contesti locali.

Forio chiude al 39,25 per cento, perdendo circa dieci punti rispetto al 49,31 precedente. Un calo netto, lineare, senza grandi scossoni tra sezioni, ma con una diffusione uniforme della bassa partecipazione. Le punte più alte arrivano appena al 46,28 per cento, mentre la forbice bassa scende sotto il 30, certificando un disinteresse che non riguarda più solo le periferie, ma attraversa tutto il tessuto cittadino.

Serrara Fontana si ferma al 37,31 per cento contro il 45,34 del passato. Anche qui il calo è marcato e omogeneo. Le tre sezioni hanno valori molto vicini, tra il 36,41 e il 38,06 per cento. La montagna non fa eccezione: l’astensione è ormai un dato strutturale anche nei centri più piccoli, dove un tempo il voto era quasi un rito collettivo.

Casamicciola Terme registra un’affluenza del 45,25 per cento, in calo rispetto al 54,14 precedente. È uno dei pochi Comuni a restare sopra la soglia del 45, ma il segno meno resta evidente. Anche qui, sezione per sezione, emergono differenze sensibili, con alcune che sfiorano il 50 per cento e altre che restano ferme sotto il 40.

Il dato più basso in assoluto è quello di Barano d’Ischia, che si ferma al 34,81 per cento contro il 43,81 della scorsa volta. Un crollo secco. In alcune sezioni si scende addirittura sotto l’11 per cento, mentre una sola riesce a superare il 47. Un divario interno enorme, che restituisce l’immagine di un territorio diviso non solo politicamente ma anche nel rapporto stesso con il voto.

Nel complesso, i numeri parlano chiaro. L’isola d’Ischia, nel suo insieme, conferma un trend di progressiva disaffezione. Non è un episodio, non è un accidente di questa tornata, ma un processo che si consolida e che interroga la politica locale e regionale ben oltre i risultati delle urne. Perché il vero dato, questa volta, non è solo chi ha vinto. È quanti hanno scelto di restare a casa.