Regionali a Ischia, chi vince e chi perde

Le elezioni regionali, vinte ancora una volta da Mario Casillo che si conferma il vero “padrone” del Partito Democratico, con gli “ammazza elezioni” Zinno e Madonna al seguito, sull’isola d’Ischia assumono tutt’altro significato.

Un senso diverso, perché qui non si misura solo il consenso di un singolo candidato, ma il peso reale delle forze in campo e la capacità dei gruppi politici locali di incidere negli equilibri regionali. E, anche se non è il massimo della raffinatezza analitica, alla fine siamo costretti a ridurre tutto a una distinzione brutale quanto inevitabile: chi vince e chi perde.

Partiamo dai vincitori, perché, piaccia o no, sono loro a determinare gli equilibri e a scrivere il futuro amministrativo dei territori. Vincere significa governare, incidere, determinare scelte e indirizzi. Perdere significa restare a guardare, fare minoranza o rifugiarsi nell’opposizione, più o meno rumorosa. La sostanza, al netto delle narrazioni autoassolutorie, non cambia.

Sull’isola d’Ischia, formalmente, le elezioni regionali sono state vinte da Dionigi Gaudioso, che di fatto entra nel prossimo Consiglio regionale insieme al gruppo che potrà fare la voce grossa anche nella prima giunta Fico. A certificare il suo peso sono i numeri delle affermazioni di Bruna Fiola, presenza fissa al suo fianco in ogni tornata comunale, e soprattutto di Massimiliano Manfredi, che beneficia a pieno della macchina messa in moto sull’isola da quanti trovano in Ciro Fiola un partner affidabile. E anche per questo l’elezione in consiglio regionale di Bruna Fiola va letta in una composizione più larga che arriva fino al gruppo Laezza, Di Vaia e Montagna con il supporto garantito a Zanfardino sia a Forio sia ad Ischia.

Questa è la vittoria sul campo, quella certificata dai seggi. Ma la vittoria politica e morale, per come si è costruita e per il contesto ostile in cui è maturata, appartiene senza dubbio a Francesco Del Deo. Il “papa”, come continua a chiamarlo qualcuno con un misto di ironia e timore reverenziale, ha dimostrato di essere ancora una volta un animale da campagna elettorale. In giro per l’isola con il suo inseparabile Mario “Sancho Panza” Savio, non ha lasciato nulla al caso e, malgrado il peso ingombrante e discriminante del simbolo della Lega, ha portato a casa 1.372 preferenze personali.

Di queste, ben 872 nella sua Forio, conquistate contro la maggioranza guidata da Stani Verde e contro il suo “Bruto” politico Ferdinando Caredda, senza nemmeno contare il suo innominabile compagno di banco in consiglio comunale, ormai ridotto al ruolo di comparsa come il famoso “Mingo” di Striscia la Notizia.

Il resto del voto ischitano racconta una serie di microfratture, disallineamenti e piccoli terremoti locali che meritano più di una lettura, ma che non possono essere interpretati senza tenere conto del sistema elettorale e della doppia preferenza di genere. Un meccanismo che ha permesso a molti di misurarsi e a tanti altri di nascondersi dietro combinazioni costruite a tavolino.

È qui che iniziano ad emergere le note dolenti, tra tradimenti mal mascherati, strategie più o meno opache e alleanze che odorano più di calcolo che di politica.

Dionigi Gaudioso ha sfondato a Barano con la forza di un carrarmato, portando Bruna Fiola a 887 e Massimiliano Manfredi a 849. Ma la vera partita per il duo che ha raggiunto più voti sull’isola si è giocata nel comune di Ischia, dove si è dovuto mettere una pezza agli equilibri instabili creati da Gianluca Trani (garantiti da Gianpaolo Buono), che aveva mobilitato i suoi per sostenere il tandem Manfredi-Fiola.

In questo quadro vanno letti i 514 voti di Zanfa, che confluiscono nei 1.091 di Bruna Fiola e sono riconducibili direttamente al blocco Laezza – Di Vaia – Montagna. Se la matematica ha ancora un senso e non la riduciamo a opinione il gruppo forte “metropolitano”, si sarebbe fermato a 556 voti. Ed è questo il dato politico vero, quello che serve anche per pesare Gianluca Trani nel confronto diretto con il voto portato da Enzo Ferrandino, che ha garantito a Lucia Fortini 887 voti netti e puliti. Il derby ischitano tra Ferrandino e Trani, numeri alla mano, si chiude quindi 887 a 556.

Lucia Fortini termina la tornata elettorale con 1.302 preferenze complessive nei sei comuni dell’isola che le consentono di entrare in consiglio regionale. Un risultato chiaro, leggibile, che certifica una presenza elettorale solida e una capacità precisa di intercettare consenso soprattutto nel suo mondo di riferimento: una parte della maggioranza del Comune di Ischia e il comparto scuola. In un contesto frammentato e con una geografia del voto tutt’altro che lineare, la Fortini riesce comunque a centrare l’obiettivo, anche grazie a un nome ormai riconoscibile a livello regionale, forse fin troppo esposto sotto il riflettore di Vincenzo De Luca.

Sul fronte delle sconfitte eccellenti, spicca quella di Giosi Ferrandino, che aveva puntato con decisione su Gianfranco Librandi. Una sconfitta piena, senza attenuanti. Il sindaco di Casamicciola ha orchestrato una distribuzione quasi chirurgica delle preferenze dentro la sua maggioranza, con accoppiate tutte al femminile per “misurare” il peso dei suoi fedelissimi.

Il risultato però è stato ben lontano dalle aspettative: il candidato ha raccolto 940 voti complessivi, così suddivisi: Panico Assunta detta Susy 221, Alfano Rita 214, Guerra Giusiana 148, Miranda Marica detta Marica 50, Tarantino Ivana detta Ivi 44, Nappi Concetta Immacolata 38, Ricci Barbara 25, De Rosa Rosaria 19, Lago Martina 11, La Marca Simona 9. A questi si aggiungono i 326 voti arrivati dal Comune di Ischia, che rappresentano la reale forza di Giosi Ferrandino su quel territorio, insieme alla sua pattuglia di consiglieri e al ristretto cerchio magico. Tra gli sconfitti c’è anche Annalisa Iaccarino, considerata da molti l’alter ego politico di Giosi Ferrandino, che si ferma ai 134 voti di Guarino Adamo, senza contare la doppia preferenza alla Abbatangelo, anch’essa inchiodata a 114.

Diverso il discorso per Michele Schiano di Visconti, che perde sul piano elettore ma non politico. Porta infatti in Consiglio Regionale sia Ira Fele sia Gennaro Sangiuliano. Un risultato che gli consegna, di fatto, lo scettro del partito di Giorgia Meloni in Regione Campania. Ischia ha premiato anche Marco Nonno, che però non riesce a conquistare il seggio e resta in attesa di eventuali dimissioni di Cirielli. I suoi 901 voti, tuttavia, hanno il merito di ricompattare quell’area di Fratelli d’Italia che non si riconosce in Schiano e che rivendica una propria autonomia politica e identitaria.

Dato confermato e politicamente rilevante quello di Maria Grazia Di Scala. I suoi 1.557 voti complessivi non sono una semplice addizione di consensi, ma la fotografia di un radicamento reale, costruito nel tempo, fatto di presenza, riconoscibilità e tenuta anche in una competizione frammentata. Un risultato che arriva in un momento di transizione politica importante e che le consente di muoversi dentro una nuova traiettoria di maggioranza, accanto ad Armando Cesaro, con una prospettiva di influenza.

Chiude il quadro Ferdinando Caredda, che totalizza 716 voti. Un risultato numericamente contenuto, ma non del tutto irrilevante se letto nel contesto di un movimento praticamente evanescente sull’isola, privo di radicamento, di presenza strutturata e di una rete riconoscibile. Non c’è tessuto, non c’è organizzazione, non c’è vita politica quotidiana. E proprio per questo, quel numero, pur modesto, fotografa una nicchia residuale di consenso che sopravvive anche senza un lavoro reale sul territorio. Un’affermazione minima, quasi impalpabile, ma non priva di significato per chi ora dovrà dimostrare se sa trasformare quel voto in amministrazione concreta.

Il resto del voto non racconta progettualità, visione o costruzione politica. È figlio esclusivo della frammentazione cronica che divora la politica locale da anni, riducendola a un mosaico di micro-feudi personali, di orticelli elettorali coltivati a colpi di favori, conoscenze e promesse a breve termine.

Un consenso minuto, ripetitivo, spesso autoreferenziale, che ogni consigliere comunale conserva solo per alimentare la propria sopravvivenza politica, ma che non produce direzione, non genera sintesi e non sposta nulla negli equilibri reali. Numeri che fanno scena nei salotti e nelle chat, ma che non incidono, non determinano, non costruiscono. E se questo è il residuo della politica sull’isola, allora la vera partita non è nei voti raccolti, ma in ciò che, ancora una volta, quei voti non sono stati capaci di costruire.