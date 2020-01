Ida Trofa | Deserta la gara per l’affidamento del servizio di mensa scolastica delle classi a tempo prolungato della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Vincenzo Mennella“. Il comune di Lacco Ameno sceglie di affidare il servizio in via diretta.

Il servizo di refezione scolastica si svolgerà dal 10 febbraio 2020 al 29 maggio.

L’Amministrazione comunale di Lacco Ameno provvede all’organizzazione del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”.In esecuzione sono state rispettivamente espletate sul MEPA una procedura aperta, ai sensi dell’art. n. 60 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, ed una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, finalizzate all’affidamento del servizio di mensa scolastica delle classi a tempo prolungato della scuola dell’Infanzia, anno scolastico 2019/2020, entrambe dichiarate deserte.

In considerazione della necessità e dell’urgenza di assicurare l’inizio del servizio di refezione scolastica almeno a far data dal 14.10.2019, con determina n. 152 del 04.10.2019, è stato affidato alla ditta Ischia Chef, di comprovata esperienza, il servizio di mensa scolastica delle classi a tempo prolungato della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”, al prezzo di € 4,00 a pasto (IVA al 10%), ovvero per un ammontare complessivo di € 39.909,00 (IVA al 10% inclusa) dal 14.10.2019 al 7.2.2020.

L’intento dell’Amministrazione Comunale è quello di continuare ad assicurare detto servizio fino alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, ovvero dal 10.2.2020 al 29.5.2020.

La procedura aperta tramite RDO MEPA per l’affidamento del servizio non è andata, però, a buon fine.

Infatti, entro il termine fissato per le ore 11,00 del giorno 20 gennaio 2020 non è pervenuta alcuna offerta, pertanto, il sistema CONSIP ha automaticamente generato il verbale di gara deserta relativo.

Cosi, stante l’oggettiva difficoltà di reperire ditte idonee disponibili all’effettuazione del servizio, si da corso all’affidamento diretto per un appalto sotto soglia da 40 mila euro.

Sussiste, di fatto, la necessità di continuare ad assicurare il servizio di refezione scolastica a far data dal 10 febbraio2020, nonostante gli esiti di ben tre procedure di gara espletate, tutte rimaste deserte.

Il MIUR, peraltro, ha assegnato all’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella” il personale necessario alla copertura dell’orario scolastico a tempo pieno (per n. 40 ore settimanali) per i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, già operativo sin dall’11.9.2019, e che occorre, pertanto, provvedere ad assicurare la continuazione dello svolgimento del servizio di refezione scolastica per consentire la concreta attuazione del tempo scuola prescelto dalle famiglie ed assicurato dall’USR Campania.

La scelta ricade cosi ancora sulla Ischia Chef che contattata per le vie brevi la citata ditta ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere anche dal 10.2.2020 al 29.5.2020 il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella” per l’importo di € 4,00 (IVA inclusa a pasto), secondo le tabelle menù già in uso presso il predetto Istituto.

La ditta Ischia Chef, con sede in Forio , sta svolgendo regolarmente il servizio di refezione per gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”, con ampia soddisfazione degli alunni, degli insegnanti e dei genitori,applicando una tariffa pari ad € 4,00 (€ 3,64 + IVA al 10%).

L’importo presunto è di € 37.960,00.Il costo dei pasti erogati agli alunni sarà a totale carico dei genitori, che provvederanno al versamento dell’importo dovuto direttamente alla Ditta appaltatrice, mentre il costo dei pasti erogati ai docenti ed al personale ATA sarà finanziato con fondi comunali, con successivo rimborso del M.I.U.R.

