Referendum più significativo delle regionali. Anche ad Ischia.

Il terzo “sì” parlamentare alla separazione delle carriere dei magistrati è arrivato e, con il prossimo passaggio in Senato, la riforma sarà pronta ad affrontare la sua prova più decisiva: il referendum popolare. Un passaggio non soltanto tecnico, ma profondamente politico, che potrebbe segnare uno spartiacque nella storia istituzionale italiana. Da anni si discute della necessità di distinguere nettamente la funzione requirente da quella giudicante, ponendo fine a un sistema in cui pubblico ministero e giudice condividono lo stesso percorso di carriera e gli stessi organi di autogoverno. Ora, per la prima volta, l’obiettivo è a portata di mano.

Ma la portata del referendum va oltre il tema, pur centrale, dell’assetto della magistratura. Esso rappresenterà una sfida diretta per il Governo guidato da Giorgia Meloni, forse ancora più significativa delle prossime elezioni regionali. Le consultazioni territoriali, infatti, misurano la forza dei partiti su base locale, soggetta a dinamiche spesso diverse dal quadro nazionale. Il referendum, invece, chiama in causa direttamente i cittadini su un tema simbolico, fortemente identitario per la maggioranza, e lo fa senza la mediazione di candidature o coalizioni locali.

La Premier e la sua maggioranza hanno voluto intestarsi con decisione questa battaglia, presentandola come il compimento di una richiesta di giustizia più equa e imparziale, capace di avvicinare le istituzioni ai cittadini. Ecco perché la partecipazione popolare sarà il vero banco di prova. Non tanto il raggiungimento del quorum — che in Italia rimane un ostacolo sempre più arduo da superare — quanto il segnale politico che arriverà dalle urne.

Se la mobilitazione sarà consistente, anche a prescindere dall’esito formale della consultazione, il governo potrà rivendicare di aver intercettato una domanda reale e diffusa nel Paese. In altre parole, una partecipazione ampia sarebbe la consacrazione dell’esecutivo come portavoce di istanze sentite dai cittadini, capace di trasformare in iniziativa politica ciò che per anni era rimasto confinato nel dibattito tra giuristi e addetti ai lavori.

Viceversa, una bassa affluenza esporrebbe l’esecutivo al rischio di apparire isolato in una battaglia percepita come di nicchia, distante dalle priorità quotidiane degli italiani. Proprio per questo, il referendum sulla separazione delle carriere non sarà un semplice voto tecnico, ma un vero e proprio test di fiducia popolare sul Governo Meloni. Un momento di verifica che potrebbe incidere sul peso politico della maggioranza più delle urne regionali, poiché qui non si voterà per amministrare territori, ma per ridefinire un pilastro dell’ordinamento repubblicano.

La politica italiana si avvia dunque verso una stagione in cui la partecipazione diventa la chiave di legittimazione. Se gli italiani risponderanno all’appello, l’esecutivo potrà uscire rafforzato, con la legittimazione di aver interpretato una spinta dal basso. In caso contrario, il rischio è che la riforma venga percepita come una bandiera agitata più per esigenze di consenso che per reale urgenza sociale.

Il referendum, insomma, non misurerà solo il destino della separazione delle carriere, ma il grado di sintonia tra Governo e Paese. Una prova di maturità democratica che, nel bene o nel male, lascerà il segno sul futuro politico dell'Italia