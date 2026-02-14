Referendum, ad Ischia nasce il comitato per il “Sì”

In vista del referendum in programma per domenica 22 e lunedì 23 marzo, è in fase di costituzione il Comitato per il “Sì’”: a darne notizia il promotore Gianmaria Ferrandino. L’iniziativa punta a coinvolgere attivamente cittadine e cittadini in un percorso di confronto e partecipazione, attraverso l’organizzazione di una prima riunione pubblica durante la quale saranno definiti la composizione del Comitato, l’organizzazione delle attività e le modalità di informazione e coinvolgimento della comunità.

“Sarà un momento di confronto aperto, democratico e costruttivo, rivolto a chiunque voglia dare il proprio contributo attivo”, dichiara Ferrandino, sottolineando l’importanza di un percorso inclusivo e partecipato.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di strutturare un’azione capillare di informazione sul territorio, in vista della consultazione referendaria, promuovendo il valore della partecipazione come elemento fondante della vita democratica.

“Per questo motivo, l’invito è esteso a tutta la popolazione, senza distinzione”, aggiunge Ferrandino. Ulteriori dettagli relativi a luogo e orario dell’incontro saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso il canale ufficiale whatsapp.

L’invito resta aperto a quanti intendano contribuire attivamente alla costituzione del Comitato e alla promozione delle ragioni del “Sì’” in vista dell’appuntamento referendario di marzo.