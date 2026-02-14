sabato, Febbraio 14, 2026
type here...
IN EVIDENZAIschiaPolitica

Referendum, ad Ischia nasce il comitato per il “Sì”

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

In vista del referendum in programma per domenica 22 e lunedì 23 marzo, è in fase di costituzione il Comitato per il “Sì’”: a darne notizia il promotore Gianmaria Ferrandino. L’iniziativa punta a coinvolgere attivamente cittadine e cittadini in un percorso di confronto e partecipazione, attraverso l’organizzazione di una prima riunione pubblica durante la quale saranno definiti la composizione del Comitato, l’organizzazione delle attività e le modalità di informazione e coinvolgimento della comunità.

“Sarà un momento di confronto aperto, democratico e costruttivo, rivolto a chiunque voglia dare il proprio contributo attivo”, dichiara Ferrandino, sottolineando l’importanza di un percorso inclusivo e partecipato.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di strutturare un’azione capillare di informazione sul territorio, in vista della consultazione referendaria, promuovendo il valore della partecipazione come elemento fondante della vita democratica.

“Per questo motivo, l’invito è esteso a tutta la popolazione, senza distinzione”, aggiunge Ferrandino. Ulteriori dettagli relativi a luogo e orario dell’incontro saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso il canale ufficiale whatsapp.

L’invito resta aperto a quanti intendano contribuire attivamente alla costituzione del Comitato e alla promozione delle ragioni del “Sì’” in vista dell’appuntamento referendario di marzo.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos