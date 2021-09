Reddito di cittadinanza, Renzi “Voltare pagina o sarà referendum”

ROMA (ITALPRESS) – “Sul reddito di cittadinanza confesso un certo stupore, perchè Salvini ora vuole abolirlo ma è stato lui stesso a introdurlo quando stava al Governo con Di Maio. Sono stupito anche dal Pd che alle elezioni aveva detto no al reddito di cittadinanza e sì al Rei, la misura del mio Governo per combattere la povertà”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ospite a Coffee Break su La7.

“E’ giusto combattere la povertà, ma questo sistema non funziona e crea sprechi, ci sono molte persone che stanno truffando lo Stato prendendo il reddito senza averne titolo. Io sono per voltare pagina e spero che ci pensi il Governo Draghi, altrimenti si andrà al referendum per chiedere ai cittadini se vogliono buttare via i soldi o metterli via”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).