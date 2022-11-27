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Reddito cittadinanza, Conte “Da Governo presupposti disastro sociale”

Redazione Web
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ROMA (ITALPRESS) – “Con il reddito di cittadinanza abbiamo salvato 1 milione di cittadini dalla povertà. Un governo che si insedia in una congiuntura complicata, che ha problemi con un’inflazione altissima e un caro prezzi che riguarda la spesa alimentare, un governo che si mette a fare la guerra al reddito di cittadinanza è una follia assurda. Significa andare a creare i presupposti per un disastro sociale”. Così il presidente
del M5S, Giuseppe Conte, ospite a Mezz’ora in più su Rai3. “E’ una questione molto seria, cosa offriamo a queste persone se il lavoro non c’è? Sono nuclei familiari che non riescono ad arrivare a fine mese. Le regioni del Sud sono le aree con il più basso livello di occupazione d’Europa e in tutto questo il governo non fa nulla”, ha aggiunto.
(ITALPRESS).
-foto agenziafotogramma.it-
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