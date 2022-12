Recupero e ambizione. Obiettivo salvezza per l’undici di Iervolino

Un recupero dall’ambizione salvezza, un turno infrasettimanale per completare la quattordicesima giornata del Girone A di Eccellenza. Dopo il rinvio della sfida dello scorso 27 novembre, il Real Forio torna in campo oggi per affrontare il Massa Lubrense. Una partita dal sapore della permanenza nella categoria, la squadra di Angelo Iervolino è chiamata a riscattare il pesante ko rimediato al Calise contro il Casoria. La trasferta sulla terraferma, nel fortino dello Stadio Cerulli, mette davanti un’altra compagine chiamata a far punti nella zona bassa della classifica. I nerazzurri di Pasquale Aiello, reduci dal ko di misura all’Arcoleo con l’Acerrana, sono al terzultimo posto in graduatoria e ad appena tre lunghezze di distanza dai biancoverdi.

Non c’è stata una settimana tipo di lavoro per il Forio, pronto a scendere ancora sul rettangolo verde per quello che è un forcing nelle battute finali dell’anno solare. Tante assenze, alcune anche piuttosto pesanti, per mister Iervolino che deve ancora rispolverare uno schieramento in emergenza. Accurso e Di Micco sono ai box e dovranno attendere per un rientro pieno in gruppo: il primo, come dichiarato dal tecnico, è osservato speciale per una piccola lesione al crociato. Rientra Pistola che non è al top della condizione, mentre Iacono alza bandiera bianca per un problema al flessore al termine dell’ultimo match disputato.

Gli squalificati sono pronti ad aggregarsi alla squadra dopo aver saltato l’impegno interno valido per il turno conclusivo del girone d’andata. Intanto, si muove ancora il mercato per il club isolano. La società, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il ritorno di Gianluca Capone. Così la società: “Ancora un ritorno in casa biancoverde. E che ritorno! Gianluca Capone è di nuovo un giocatore del Real Forio 2014. Centrocampista, classe 2000, con grande capacità di corsa e di inserimento, Capone ha indossato la maglia biancoverde nella seconda parte della scorsa stagione. Nella parte iniziale del campionato 2022 – 23, invece, ha difeso i colori dell’Us Campagnola. In passato ha collezionato numerose presenze in Serie D ed indossato le maglie di club prestigiosi, come il Barano, il Giugliano, Albanova, Gladiator, Cervinara, R. Aversa e Vastogirardi”.

Prima dichiarazioni per il centrocampista: “Avevo già un accordo con un altro club, ma quando è arrivata la telefonata del Real Forio 2014 non ci ho pensato su un attimo. Ho fatto una scelta di cuore e di testa, mi sono fidato delle mie sensazioni e sono ben consapevole di non aver sbagliato. Sono molto contento di essere tornato a Forio, desidero riscattare la stagione scorsa che non è stata delle più positive. Con tanto lavoro ed umiltà dico di essere pronto a condurre il Real Forio 2014 fuori dalla zona bassa della classifica”.

I convocati di Mister Iervolino: Iandoli, Delicato, Sirabella, Delgado, Aiello, Rubino, Jelicanin, Seprano, Martinelli, Sogliuzzo, Di MEglio, Cerase, Capone, Castaldi, Sangare, Filosa, Pistola, Castagna, Tedesco e Peluso.

Arbitra il Sig. Giorgio Guarino di Avellino e gli assistenti Pasquale Fusco di Frattamaggiore e Riccardo Marcone di Nocera Inferiore