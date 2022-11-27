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Recuperati altri due corpi dal Fango di Casamicciola. C’è un neonato

Redazione Web
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Si aggrava man mano che passa il tempo il bilancio della grave tragedia di Casamicciola Terme ad Ischia. Recuperati ancora due corpi, la quarta e la quinta vittima accertata del disastro . I soccorritori hanno anche individuato una gamba. La situazione è drammatica e gravissima. I corpi recuperati saranno trasferiti presso la sala mortuaria del PO Anna Rizzoli di Ischia . Le operazioni di recupero proseguono.

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