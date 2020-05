Recovery Fund, Sassoli “I frugali diventino consapevoli”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Faccio un appello alla loro responsabilità. Non esistono Paesi frugali ed altri spendaccioni. Piuttosto esistono Paesi consapevoli delle sfide che abbiamo di fronte e Paesi inconsapevoli. Per questo chiedo a tutti di essere all’altezza di questo momento storico. Tutti si avvantaggiano dei benefici del Mercato europeo e anche i paesi che hanno sollevato obiezioni ne sono tra i principali destinatari. Mi auguro che tutti siano consapevoli. Non è il tempo della rigidità ma della ricostruzione, altrimenti saremo costretti ad un’Europa a diverse velocità”. Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, intervistato dal network di donne corrispondenti Brux-Elles, rispondendo a una domanda a proposito delle proposte di Austria, Danimarca, Olanda e Svezia sul Recovery Fund.

(ITALPRESS).