Recensioni online, perché avere una reputazione sul web fa cresce il tuo business

Se sopraggiunge la necessità di consultare delle recensioni attendibili riguardo ad oltre 10 mila attività commerciali, il portale chiamato Overplace – Le Pagine Azzurre si rivelerà un valido alleato, in quanto decisamente intuitivo da utilizzare e con un grafica alquanto accattivante. Ma di cosa si tratta nello specifico? Scopriamolo insieme!

Overplace – Le Pagine Azzurre sito web

Dalla home page di Overplace – le pagine azzurre è già possibile ricercare la categoria merceologica di maggior interesse, così da poter risparmiare molto tempo. Ma non è tutto: se si desidera promuovere il proprio esercizio commerciale, non bisogna fare altro che cliccare sulla voce Inserisci attività e compilare l’apposito form corredato di motivo della segnalazione. Inoltre i titolari delle imprese possono facilmente gestire la vetrina, grazie alla quale è possibile farsi conoscere ai nuovi consumatori mediante chat, sincronizzazione dei profili social, aggiunta di foto, orari di apertura e pratico servizio di prenotazione.

L’importanza delle recensioni online

Oggi giorno gli utenti, prima di acquistare un bene o un servizio, non si affidano quasi più al semplice passaparola, ma si rivolgono alle opinioni pubblicate dagli internauti. Per questo motivo avere una buona reputazione sul web è divenuto un requisito fondamentale per qualsiasi azienda, diversamente non si andrebbe a creare altro che diffidenza e rispettiva perdita di denaro. Inoltre viene sempre più richiesto un contatto diretto con la clientela, che a sua volta lascia dei feedback da cui prendere spunto per apportare migliorie al proprio modus operandi. Per questo motivo è necessario coltivare il rapporto con quest’ultima nel migliore dei modi, in modo che si possa sempre sentire al centro dell’attenzione e consigliare i beni/servizi offerti ad amici, parenti e utenti del web. Per raggiungere tale scopo esistono inoltre numerosi strumenti automatizzati che spronano alla scrittura delle recensioni, in modo da poter ottenere dei risultati sempre più soddisfacenti. Certo, esistono anche altri portali come Google oppure Tripadvisor, ma questi ultimi fanno perdere il contatto diretto con i consumatori e rendono il rapporto di compravendita asettico, poiché si verifica la perdita dei loro dati per comunicargli eventuali promozioni o invio di newsletter.

Tutti i vantaggi di Overplace – Le Pagine Azzurre

Uno dei principali vantaggi di Overplace – Le Pagine Azzurre è la presenza di recensioni riguardanti tutti i settori professionali come hotel, ristoranti, centri estetici e via discorrendo, per i quali sono disponibili dei sistemi di call to action integrati, basti pensare alla connessione WiFi overplace e al menu digitaledisponibile in formato web con la possibilità di poter essere consultato direttamente al tavolo inviando un semplice sms dal proprio smartphone. In questo modo si verificherà un coinvolgimento a tutto tondo degli utenti, i quali saranno sempre più incentivati a pubblicare le loro opinioni in merito ad un bene da loro acquistato. Le imprese possono invece pubblicare, mediante un apposito plugin, tutte le recensioni presenti sul portale all’interno del proprio sito web o pagine social come Google my Business o Facebook, così da eliminare i superflui link esterni e renderle consultabili da un maggior numero di persone possibile. Queste innovative funzionalità permettono al cliente di accedere ad una panoramica completa di tutte le opinioni riguardo una determinata azienda direttamente dai suoi canali personali e di pubblicare la sua proprio da questi ultimi, senza che ci sia la necessità di accedere a quelli esterni, i quali possono creare confusione e disorientamento.