Rebus lavori pubblici, attenti alle informazioni dell’ordinanza di Ottavio!

Ugo De Rosa | L’esecuzione dei lavori di realizzazione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio comunale di Barano continua ad avere pesanti ripercussioni sulla viabilità. In particolare dalla prossima settimana dovranno essere eseguiti lavori urgenti all’altezza dell’incrocio tra via Vincenzo Di Meglio – via Vittorio Emanuele – via Regina Elena.

A fronte di tale necessità, l’ultima ordinanza adottata dal comandante della Polizia Municipale Ottavio Di Meglio contiene un coacervo di divieti e disposizioni fortunatamente in vigore solo nelle ore serali e notturne, che sicuramente faranno impazzire gli automobilisti. Anche perché i dispositivi di traffico cambieranno più volte nello spazio di quattro giorni e dunque occorrerà fare la massima attenzione. E considerato che siamo in estate, divieti che comunque partono dalle 21.00 e terminano alle sette del mattino creeranno non poca confusione negli utenti della strada. Vediamo dunque i provvedimenti adottati, efficaci come detto dalle 21.00 alle 7.00 del giorno successivo:

Lunedì 20 luglio 2020: chiusura totale dell’incrocio tra via Vincenzo Di Meglio – via Vittorio Emanuele – via Regina Elena (incrocio ex “Peonia”); inversione – in direzione cimitero – del senso di marcia lungo via Leonardi Cattolica (tratto distributore di benzina); senso unico in direzione Ischia lungo variante esterna via V.zo Di Meglio (“Zeppino”); senso unico in direzione Piedimonte lungo via Regina Elena a partire da area di parcheggio Chiesa Vatoliere; PERCORSI ALTERNATIVI – per Barano centro e Serrara: deviazione all’altezza dell’esercizio “Di Iorio Elettrodomestici” e salire lungo via Vittorio Emanuele – per Ischia: deviazione all’incrocio via Pendio del Gelso (Hotel La Luna) e proseguire per via Regina Elena.

martedì 21 luglio 2020: chiusura totale via Regina Elena all’altezza dell’intersezione con via Vittorio Emanuele e via Vincenzo Di Meglio; senso unico in direzione Ischia lungo variante esterna via V.zo Di Meglio (“Zeppino”); PERCORSI ALTERNATIVI – per Barano centro e Serrara: deviazione all’altezza dell’esercizio “Di Iorio Elettrodomestici” e salire lungo via Vittorio Emanuele.

mercoledì 22 e giovedì 23 luglio 2020: senso unico in direzione Ischia lungo variante esterna via V.zo Di Meglio (“Zeppino”); PERCORSI ALTERNATIVI – per Barano centro e Serrara: deviazione all’altezza dell’esercizio “Di Iorio Elettrodomestici” e salire lungo via Vittorio Emanuele.

Nei tratti di strada suddetti, inoltre, sono vietati la sosta e la fermata dei veicoli, fatta eccezione per quelli al servizio del cantiere; dovranno essere garantiti il passaggio dei pedoni (nei limiti di cui ciò non ne pregiudichi l’incolumità) e, all’occorrenza, il transito dei mezzi di soccorso».

Tra gli altri, l’ordinanza è stata trasmessa anche all’Eav per le relative modifiche ai percorsi delle linee.

Tra chiusure, sensi unici e percorsi alternativi, saranno quattro notti d’inferno!