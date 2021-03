Reazione Caruso, asfaltato De Siano: “Vuol fare i paragoni sugli incassi del porto? Cosa ha fatto per Serrara Fontana da Senatore?”

L”interrogazione di De Siano contro Del Deo ha una reazione. Immediata, dura, precisa. E arriva dal sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso, che con stile, risponde alle accuse mosse dal Senatore nella nota indirizzata al ministro Lamorgese.

“Ieri – scrive Caruso – ho appreso che anche Serrara Fontana ed in particolare l’Amministrazione comunale è nei pensieri del senatore De Siano. Il Senatore ha deciso di considerare Serrara Fontana non solo come un puntino sulla carta geografica? Pare che non sia per questo. Allora perchè? Ha pensato di tirare in ballo Serrara Fontana nelle sue vicende probabilmente più personali che politiche o per magia è nata la volontà di volerci vedere chiaro, di parlare di giustizia, di amministrazione trasparente, di bene collettivo? Mistero.

Chissà se avremo mai una risposta. Non vi nascondo che è difficile evitare cadute di stile davanti ad insinuazioni di tale portata ma fortunatamente è forte il senso del rispetto istituzionale e anche la consapevolezza che non vale la pena trasformarsi per scendere a determinati livelli. Sarebbe però ingiusto, soprattutto per i cittadini di Serrara Fontana, restare in silenzio.

Dunque aspettiamo gli sviluppi di queste perle lanciate fuori dai confini isolani ma chiariamo che aspettiamo con serenità e con la coscienza limpidissima. Ed intanto prepariamo un po’ di dati magari per confrontare gli introiti del Comune di Serrara Fontana derivanti dalla gestione del porto con quelli percepiti dal Comune di Lacco Ameno quando era amministrato dal Senatore.

Possiamo anche confrontare i dati sugli appalti per l’igiene urbana. Senza problemi. Ricordo al Senatore, tanto per fare un esempio, che l’unico Comune sull’Isola che ha rescisso ben due contratti per la gestione del servizio di igiene urbana per inadempienze contrattuali è il Comune di Serrara Fontana. Possiamo continuare e confrontarci su tutto ciò che ritiene il Senatore meritevole di confronto, senza tralasciare nulla. Tranquilli e sereni.

Sono convinto, non perché amo sopravvalutare, che la bella figura la faremo noi, la bella figura la farà il comune di Serrara Fontana.

Vorremmo anche andare fuori tema, esattamente come fatto dal Senatore, e chiedere a De Siano di dedicarci qualche minuto per ricordare a tutti noi di quali e quante iniziative, opere, attività ha potuto godere Serrara Fontana e l’Isola tutta da quando ha ricoperto e ricopre la funzione di consigliere regionale prima e di senatore poi.

Iniziando dall’ultimo periodo, il periodo covid, vorremmo chiedergli se e quando ha avuto anche solo il senso civico di chiedere a noi amministratori isolani se avevamo bisogno di un aiuto, in termini istituzionali, per la gestione di questa emergenza sanitaria, economica e sociale.”