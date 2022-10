Realtà, merito e serietà. | #4WD

“L’ascesa di Giorgia Meloni è simbolica e importante. È una donna che va ammirata per la sua determinazione, forza con cui è riuscita a portare avanti una leadership in un ambiente, quello di destra, realmente maschilista come valori. È anche un bell’insegnamento per le donne di sinistra che a volte sono un po’ addormentate da un femminismo paternalista, che fa loro credere ad una parità ma che poi, quando escono dal ‘tetto di cristallo’, vengono rimesse giù”.

Quoto al 100% per questa dichiarazione la conduttrice e giornalista Serena Dandini, una che di certo non è di destra; e non lo faccio certo perché ha parlato bene di Giorgia Meloni e della sua ascesa al vertice della politica italiana, ma per aver ribadito a chiare lettere un concetto che personalmente sostengo da lunghissimo tempo, sia a proposito delle tanto sbandierate pari opportunità femminili sia per la diversità dell’orientamento sessuale.

Non mi fermerò certo alla valutazione sottintesa (ma non troppo) dalla Dandini, secondo cui proprio quelli che a sinistra sono i primi a sbandierare certi diritti rendendosene pubblicamente paladini sono poi gli stessi a non volere, nei fatti, sovvertire certi schemi collegati che fanno evidentemente troppo comodo anche a loro o al mainstream di riferimento. Ma continuerò fin quando avrò fiato in gola a portare avanti la tesi che più si rivendicano incondizionatamente certi diritti senza tener conto del merito e della realtà, più si acuiscono le disparità che quei diritti dovrebbero poi sconfiggere nei fatti.

Il nostro è un paese dove ancora regnano troppe solenni ovvietà, dove le contestazioni di facciata e i provvedimenti tanto occasionali quanto inutilmente esemplari riempiono la bocca a chi proprio non può fare a meno di aprirla, ignorando nel contempo le situazioni urgenti e sostanziali di cui la società avverte un bisogno ormai indifferibile. Riuscire a concentrarsi sulle vere priorità, continuando a rincorrere la sempre più introvabile meritocrazia, forse ci aiuterà a tornare seri quanto basta. Tutti.