Reale Group, risultati in crescita nel 2019, utile sale a 152 milioni

TORINO (ITALPRESS) – Reale Group chiude il 2019 con risultati molto positivi, raggiungendo 5,3 miliardi di euro di raccolta premi, 152 milioni di euro di utile complessivo e un patrimonio netto di quasi 2,8 miliardi di euro, che attesta il suo Solvency ratio a 276,2%. “Un anno veramente complesso il 2019, un esercizio fronteggiato e superato con quella forza che ci caratterizza e che risiede sia nell’elevata professionalita’ e determinazione delle persone che fanno parte di Reale Group sia nei principi mutualistici che ci guidano da 192 anni – ha dichiarato Luigi Lana, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua – Anche oggi, in questo momento di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, Reale Group e’ vicina non solo ai propri Dipendenti, alle Reti Distributive e ai Soci/Assicurati, ma a tutto il Paese”.

“Reale Group ha chiuso il 2019 con ottimi risultati, confermando, nonostante il difficile contesto macroeconomico, sia la propria solidita’ e affidabilita’, tra le piu’ elevate del mercato, sia la validita’ delle proprie strategie e del suo modello di business mutualistico. Risultati non casuali, ma frutto di un costante impegno da parte di tutti i nostri Dipendenti, Agenti e Intermediari nello sviluppo del business e nella ricerca delle migliori soluzioni per i Soci/Assicurati – ha commentato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – Un anno importante, durante il quale abbiamo delineato il Piano Strategico 2020-2022, per mantenere competitivo il Gruppo sui mercati in cui opera e vincere le sfide future; un progetto di profonda trasformazione e modernizzazione che ha nella centralita’ delle persone uno degli aspetti piu’ caratterizzanti”.

