Reale Group, per clienti rc auto beneficio pari a un mese di polizza

TORINO (ITALPRESS) – Reale Mutua e Italiana Assicurazioni, le societa’ assicurative italiane di Reale Group, avviano un’iniziativa speciale a favore dei propri soci/assicurati, che avra’ effetto a partire dal 1° maggio prossimo e fino al 30 aprile 2021. Riconoscono infatti ai propri clienti un beneficio pari al valore di un mese della polizza Rc Auto in corso per aver usato meno l’auto in questo periodo di emergenza. I clienti avranno la possibilita’ di scegliere un’alternativa tra uno sconto di sei mesi su una nuova polizza Salute che include anche una copertura Covid-19; uno sconto pari a un mese, ovvero 1/12, dell’ultimo premio netto pagato applicato al premio di rinnovo.

La polizza Salute prevede il pagamento di un’indennita’ pari a 500 euro, oppure 1.500 euro a seconda del numero di giorni di degenza in ospedale per qualsiasi causa. Per rispondere alla situazione di emergenza sanitaria in atto si e’ introdotto, in aggiunta alla copertura base, un indennizzo specificatamente pensato per la contingenza, che prevede un rimborso pari a 2.000 in caso di dimissione dalla terapia intensiva a seguito di infezione da Covid-19. “Questa iniziativa e’ in continuita’ con tutte quelle che abbiamo dedicato ai nostri soci/clienti in questo periodo per manifestare la nostra vicinanza in un momento di grave emergenza come questa. Ci e’ sembrato doveroso riflettere sul mancato utilizzo dei veicoli in questi mesi da parte dei nostri soci/clienti e di come poter loro riconoscere un beneficio – ha dichiarato Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua – L’epidemia in atto ha cambiato molti aspetti nella societa’, nei comportamenti, nei mercati e soprattutto ha accresciuto la consapevolezza di quanto la salute sia per tutti noi il bene piu’ prezioso. E’ proprio per questo che intendiamo favorire i nostri Soci/Clienti nel proteggere la propria persona con i nostri prodotti del comparto Salute, che abbiamo adeguato al mutare delle situazioni e delle attuali esigenze”.

“Siamo orgogliosi di avere messo a disposizione delle nostre Reti di vendita uno strumento di forte fidelizzazione, che contribuira’ allo sviluppo e alla apertura di nuove opportunita’ in un periodo ancora difficile, ma segnato da una grande voglia di ripartenza e rilancio”, ha dichiarato Roberto Lagana’, direttore generale di Italiana Assicurazioni.

