Real Vittoria! Il Forio esce dall’incubo e “conquista” il Calise

Rubino salva Billone. Oppure, un Rubino per Billone. Sono due opzioni valide per questa raccontare questa vittoria. Tre punti che il Real Forio aspetta fin dall’inizio di questa stagione sportiva e che arrivano come un raggio di luce nell’incubo in cui era imprigionato l’undici di Mister Monti.

Una gara, equilibrata, sbloccata da chi era chiamato a segnare. Da chi, fino ad oggi, forse non ha reso come ci si aspettava ma che nella domenica più in forse, riesce a buttarla oltre le linea. Quella linea che tiene Billone Monti sulla Panchina. Quella linea superata di chi non sapeva vincere ed era rilegato in una zona della classifica angusta e ingiusta. Il calcio d’inizio alle ore 11:00, come amuleto per i biancoverdi e come amarcord di momenti indimenticabili della passata stagione. “Sarà vittoria” cantano a fine gara i giocatori e i tifosi richiamati ad un appello al cuore biancoverde dal DS Pepito Caruso.

Il Forio ha voglia di vincere e dopo 3 minuti, Solimeno ci prova ma calcia alto. Un accento iniziale che poi sfuma in una gara a ritmi molto bassi e con poche occasioni da gol ma con tanta intensità in mezzo al campo.

Il tabellino della gara si smuove al 30’. E’ ancora il Real Forio che ci prova con Pistola ma Alcolino blocca. Dopo 5 minuti risposta dei ospiti che con Della Femina hanno l’opportunità di fruttare un calcio da fermo. Il tiro, però, non inquadra lo specchio della porta di Iandoli.

Con il risultato fermo sulla 0-0 le squadre vanno negli spogliatoi per l’intervallo.

Il secondi 45 minuti di gioco si aprono con gli ospiti che mostrano un volto e un ritmo diverso. La gara aumenta di ritmo e al 60′ la prima occasione per Rubino che prova nell’impresa. La difesa giallorosssa non è precisa, perde palla e l’attaccante con il cognome prezioso, si trova faccia a faccia con Alcolino che in questa occasione riesce ad anticiparlo. Il Sant’Antonio Abate crea, ma non riesce a concretizzare negli ultimi 20 metri, ma il Forio c’è.

Al 68’, però, arriva il Rubino momento. Dalla corsia di destra il Real Forio sfrutta un calcio di punizione. La palla taglia l’area e, ben posizionato, Rubino si alza più alti di tutti e di testa la mette sul secondo palo battendo Alcolino.

Giro di lancette e arriva anche l’occasionissisma per il Sant’Antonio. Al 72′ lancio di Comegna, respinge Iandoli e Orlando con il cucchiaio prova a rimettere in parità la partita ma Accurso sulla linea è lucido e riesce a spazzare. I giallorossi provano ad agguantare il pari in più occasioni con Malafronte ed Orlando ma la difesa casalinga è attenta.

Nei minuti di recupero, ancora su calcio piazzato, Malafronte va vicinissimo al pari, nonostante una trattenuta dubbia, ma la palla termina di poco alta.

REAL FORIO: Iandoli, Cerase, Accurso, Seprano, Di Micco, Sogliuzzo, Pistola, Monti, Castaldi (Marotta), Sirabella, Rubino (Savio). All. Monti A disp.Cannelora, Solimeno, Castagna, Di Meglio, Iacono, Amengual, Peluso.

SANT’ANTONIO ABATE: Alcolino, Di Ruocco (Vitale), Girardi, Della Femina, Salese (Acampora), Comegna (Vatiero), Iannone (Gargiulo), Sorriso, Orlando, Delle Donne (Malafronte), Rizzo. All. Criscuolo A disp. Cimmino, Esposito, Ferraioli, Palumbo.

RETI: Rubino 28’st

AMMONITI: Rubino, Accurso, Gargiulo, Rizzo, Seprano.

ESPULSI: Rizzo, Accurso.

RECUPERO: 5’st.