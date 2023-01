Real, ora sei alla prova del “toro”. Missione: spegnere l’entusiasmo dell’acerrana

Una gara importante attende il Real Forio di Angelo Iervolino. La prima allo Stadio Calise per il gruppo biancoverde sarà contro l’Acerrana: una sfida delicata e preziosa in ottica salvezza per gli isolani. Dopo la sconfitta sul terreno da gioco del Pompei, la squadra di casa cercherà il massimo risultato. Tuttavia, il mister tiene in guardia i suoi sulle qualità dei prossimi avversari e sulle insidie che ci saranno nel corso del match:

“L’Acerrana ha conquistato la finale di Coppa Italia contro il Savoia che è valso oro per la formazione granata. Quanto può influire la prestazione di mercoledì sulla sfida di domenica. Ti aspetti un’Acerrana che arriverà con un sorriso talmente largo che riuscirà a intensificare gli sforzi oppure una squadra che nei 90 minuti, di riffa o di raffa, ha risentito delle fatiche di Coppa?

Credo che quando si raggiunge un obiettivo così importante, bello e storico tutte le forze vengono di nuovo, diciamo, ravvivate. Mi aspetto sicuramente una squadra che verrà qui con il sorriso tra le labbra, ma un super sorriso e una grande voglia e consapevolezza di sé stessi e del fatto che hanno raggiunto un qualcosa di storico per loro e che, quindi, possono giocarsela po’ con tutti.

Vengono da quattro sconfitte consecutive in campionato, però intervallate da questo obiettivo grande quindi ci si rialza facilmente il morale con un obiettivo del genere. Ma, ripeto, a parte quello, loro hanno sicuramente un bagaglio e una forza di rosa che possono uscire da quel momento negativo in qualsiasi istante e possono contare su giocatori che possono fare la differenza in ogni situazione, sia tecnica ma anche soprattutto mentale.

C’è un giocatore che temi in maniera particolare?

Prima abbiamo fatto l’analisi e abbiamo guardato proprio quello. Gli 11 titolari in campo, mercoledì in Coppa, sono tutti i giocatori di qualità. Non c’è assolutamente, secondo me, nessuno inferiore all’altro. Poi aggiungiamo quello che hanno fatto con il mercato di dicembre con Spinola e Ricci, che è tornato, un giocatore sopraffino, Rinaldi. È una squadra secondo me, ripeto, non è una frase fatta, ma è una frase detta sulla reale analisi della stessa squadra, che può ambire a posizioni di classifica molto elevate”.

I convocati di mister Angelo Iervolino

Ventuno convocati per la sfida in programma domattina (fischio di inizio alle ore 11.00) allo stadio Calise. Torna a disposizione Mario Sogliuzzo, dopo il turno di squalifica scontato nello scorso week end. Ancora out Accurso, D’Angelo, De Micco, Di Meglio Andrea e Rubino per infortunio. Al Calise, invece, saranno presenti: Iandoli, Sarracino; Aiello, Delgado, Iacono, Sirabella, Tedesco; Capone, Castagna, Cerase, Martinelli, Pistola, Seprano, Sogliuzzo; Castaldi, Filosa, Guatieri, Jelicanim, Peluso, Savio, Sorriso.

Arbitra il sig. Antonio Bissolo di Legnago e gli assistenti Giovanni Auriemma e Gianluca Ceriello di Nola