Real Forio: welcome Antonio Tarascio. Lo specialista in “promozioni” in biancoverde

Come vi avevamo ampiamente anunciato, Antonio Tarascio è, ora, ufficialmente, un calciatore del Real Forio e porterà esperienza e qualità per la mediana biancoverde. Napoletano, classe 1990 (1 metro e 73 cm per 71 chili), Tarascio è un centrocampista in grado di garantire qualità e quantità. E’ un vero specialista nelle promozioni: nel 2023-24 ha trionfato nei play off nazionali di Eccellenza conquistando la Serie D con la maglia del Pompei.

Nella stagione precedente, assieme a Castagna e Velotti che ritrova entrambi in biancoverde, è stato tra i protagonisti della esaltante stagione del San Marzano conclusa con la promozione in quarta serie. Oltre settanta le presenze collezionate dal centrocampista napoletano nel mondo professionistico, in particolar modo con Colligiana ed Arzanese.

Numerosi, inoltre, i campionati di Serie D disputati in piazze importanti, come, tra le tante, Angri, Turris, Picerno, Gragnano e Giugliano. Nell’ultima stagione ha militato nell’Ercolanese.

“Sono davvero molto contento della scelta compiuta – esordisce Tarascio. Pensavo di avere a che fare con persone per bene e devo ammattere che mi ero sbagliato: sin da quando ho messo piede sull’isola (giovedì pomeriggio Tarascio era a Forio ndr) ho incontrato persone fantastiche. Luigi Amato è un presidente eccezionale e per la sua correttezza e passione merita il meglio; i direttori (Pisani e Manna ndr) sono stati fantastici e mi hanno fatto sentire immediatamente a casa, così come il dirigente Ciro Verde con il quale ho avuto il piacere di condividere il tragitto dal traghetto al campo.

Spero vivamente, insieme allo staff ed ai miei compagni, di ricambiare la fiducia avuta con le prestazioni. A Forio ritrovo due cari amici, come Velotti e Castagna, e sono felicissimo di poter condividere con loro una nuova avventura. Con loro, infatti, ho vissuto una stagione importante al San Marzano, nella quale abbiamo vinto il campionato.

Trovo affascinante il progetto del Real Forio 2014 e la rosa in fase di allestimento e soprattutto avverto già il calore dei tifosi, sebbene ancora non siano iniziati gli allenamenti. Mi auguro che i nostri supporters si possano divertire durante la stagione ed essere numerosi sugli spalti. Non amo parlare di traguardi e di pronostici, preferisco concentrarmi sul duro lavoro, unica strada per arrivare lontano. Forza Real Forio 2014”.

Il presidente Luigi Amato e tutta la famiglia del Real Forio 2014 accolgono con un caloroso benvenuto Antonio.