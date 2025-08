Real Forio, Vito Manna: “La rosa è completa. Siamo pronti a essere protagonisti”

Nella conferenza stampa di sabato 1 agosto, che ha segnato l’avvio della stagione 2025/26 del Real Forio, il direttore sportivo Vito Manna ha offerto uno spaccato lucido e consapevole del lavoro svolto durante l’estate. Un lavoro continuo, iniziato subito dopo l’ultima partita dello scorso campionato, e che ha portato alla costruzione di una rosa che lo stesso dirigente definisce “equilibrata, competitiva e pronta per essere protagonista”.

“Il calcio è fatto di cicli, e per crescere servono scelte anche difficili. Abbiamo voluto salutare con rispetto chi non farà più parte del progetto, ringraziandoli per quanto hanno dato. Al tempo stesso abbiamo blindato la nostra ossatura: il 70% dei calciatori è stato confermato. E intorno a loro abbiamo costruito”, ha spiegato Manna.

L’obiettivo, secondo il direttore, non era stravolgere ma aggiungere: “Siamo intervenuti con intelligenza. Abbiamo inserito calciatori che conoscono l’isola, come Florio, Mattera, Di Meglio, e altri con curriculum importanti. Profili che sanno cosa significa vincere, affrontare pressioni, trascinare uno spogliatoio”.

Manna ha sottolineato anche il valore dell’organizzazione societaria: “Non lavoriamo da soli. Il merito è condiviso. In particolare con Nicola Pisani, con cui ho condiviso ogni scelta, e con il direttore generale Milanese, sempre vicino alla squadra. Tutto è stato pensato in funzione della compattezza del gruppo e dell’identità di gioco che vogliamo costruire”.

A colpire è soprattutto la puntualità nella chiusura dell’organico: “Abbiamo completato la rosa il 21 luglio. Non è un caso. Lo abbiamo fatto per dare al mister la possibilità di lavorare fin da subito con l’intero gruppo. Anche tra gli under, siamo coperti e soddisfatti. Ora ci aspettano settimane di lavoro e valutazione, ma la base è solida”.

Concludendo, Manna non ha nascosto l’ambizione: “Sappiamo che il campionato sarà duro, ma siamo pronti. Il Real Forio ha le carte in regola per essere protagonista. Lavoro, competenza e valori umani sono le nostre armi. E in campo si vedranno”.