Real Forio travolgente in coppa, cinquina alla Sibilla e debutto da sogno

SIBILLA BACOLI – REAL FORIO 0-5

Coppa Italia Dilettanti | Primo turno | 2a giornata

Esordio migliore, in effetti, non poteva esserci. Il Real Forio 2014 bagna la sua prima uscita ufficiale della stagione con una vittoria roboante, travolgendo al “Comunale” di Cuma gli avversari con cinque reti che raccontano più di ogni commento lo spirito con cui la squadra isolana ha deciso di cominciare l’annata.

Non si tratta soltanto di una gara di Coppa Italia in attesa del debutto in campionato domenica prossima contro il Castel Volturno, ma di un segnale forte, di una dimostrazione di forza e compattezza che acquista ancora più valore se si considera l’intera ripresa disputata in inferiorità numerica, dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Di Lorenzo.

La squadra di mister Sanchez ha interpretato la gara con quella carica emotiva che l’allenatore aveva evocato alla vigilia, parlando di un “formicolio che sento dentro da 26 anni” accompagna la sua idea di calcio. Ed è bastato guardare l’atteggiamento dei biancoverdi nei primi minuti per capire che il messaggio era stato recepito. Serrano e Santiago avevano già sfiorato il vantaggio, fermati rispettivamente dalla traversa e da una segnalazione arbitrale.

La squadra di Sanchez parte col piede giusto in Coppa Italia: a segno Buono, Serrano, la doppietta dell’esordiente Simone Di Meglio e Pelliccia. Espulso Di Lorenzo a fine primo tempo, ma la ripresa in dieci diventa un manifesto di forza e compattezza

Ma la porta sembrava già stregata per gli isolani, capaci comunque di trasformare la pressione in gol al 27’, con Nicola Buono lesto ad approfittare di una respinta dopo l’iniziativa di Florio. Per l’under 2006, che lo scorso anno aveva conosciuto il calvario di un infortunio, la rete è stata più di un semplice gol: una liberazione, un grido di rinascita.

Il raddoppio, arrivato al 41’, porta invece la firma di Emanuele Serrano, uno dei leader tecnici del gruppo. Un gol da antologia: ingresso in area da destra e sinistro a giro che non lascia scampo al portiere, meritandosi applausi convinti anche dagli spettatori neutrali. Proprio quando il Real sembrava in totale controllo, ecco la macchia dell’espulsione di Di Lorenzo, che costringe i compagni ad affrontare il secondo tempo in dieci.

Ma la ripresa, paradossalmente, segna il vero trionfo dei foriani. Mister Sanchez pesca bene dalla panchina e trova in Simone Di Meglio l’uomo copertina. Il giovane attaccante, figlio d’arte di Gianni, ci mette appena otto minuti per timbrare il suo esordio: dribbling secco sul diretto avversario e tiro preciso per il 3-0. E quando la partita sembra già scritta, Di Meglio firma la doppietta personale con un’altra giocata di classe, sterzata e conclusione imprendibile. A chiudere il festival del gol ci pensa Pelliccia, freddo a sfruttare un errore difensivo e ad insaccare il definitivo 5-0.

LE FORMAZIONI.

Mister Sanchez sceglie il 4-3-3 per l’esordio stagionale e si affida tra i pali al giovane under Santaniello, chiamato a confermare le buone impressioni della preparazione. In difesa spazio a Filippo Florio e Mario Pistola sugli esterni, con la coppia centrale formata da Peppe Mattera e Antonio Di Costanzo a garantire fisicità ed esperienza.

Davanti alla retroguardia opera Antonio Tarascio in cabina di regia, affiancato da Di Lorenzo e dal classe 2006 Buono, mezzala di inserimento che ha già dimostrato grande personalità. In avanti, il tridente offensivo presenta qualità e soluzioni diverse: Serrano parte largo a destra, Santiago funge da riferimento centrale e Yeboah occupa la corsia mancina, pronto a sfruttare la sua velocità.

Sul fronte opposto, la Sibilla Bacoli di Illiano risponde con un undici che mescola giovani e uomini di esperienza. Tra i pali c’è Maiellaro, protetto da una linea difensiva solida in cui spiccano Viglietti e D’Abronzo. A centrocampo e in attacco non manca la qualità, con l’ischitano Nicola Conte a guidare i compagni, mentre resta fuori Massimo De Luise, fresco di rescissione e dunque non convocato. Una formazione che sulla carta promette equilibrio, ma che si è dovuta arrendere alla maggiore freschezza e determinazione degli isolani.

LA GARA

Tribuna gremita al “Comunale” di Cuma, nonostante il caldo torrido, per la prima gara ufficiale che inaugura il nuovo impianto. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con il pubblico pronto a sostenere i propri beniamini. La partita non tradisce le attese e si accende fin dai primi minuti. Al 7’ Serrano lascia già intravedere quello che sarà il leitmotiv della sua serata: un destro a giro che si stampa con fragore sulla traversa, restando a vibrare per alcuni interminabili secondi.

La risposta degli ospiti non si fa attendere e Santaniello deve superarsi per respingere una punizione velenosa di Sicuro. La Sibilla prova a mettere paura, ma il Real Forio gioca con un’intensità superiore. Al 10’ gli isolani avrebbero già trovato il gol: Santiago gira di testa in rete un cross dalla destra, corre sotto la tribuna per esultare, ma l’urlo di gioia viene soffocato dalla bandierina alzata dell’assistente che ravvisa una posizione di fuorigioco.

Il Real continua a spingere, sfruttando soprattutto la vivacità dei suoi uomini offensivi. Al 17’ ci prova Yeboah dal limite, ma la mira non è precisa. L’occasione più clamorosa arriva al 24’, quando Santiago si presenta solo davanti a Maiellaro e sceglie un morbido pallonetto che sembrerebbe destinato a gonfiare la rete. Ma Viglietti, con un recupero prodigioso, salva quasi sulla linea e allontana il pericolo.

Il gol è nell’aria e arriva puntuale al 27’. Una manovra corale, elegante e rapida, porta Filippo Florio a tu per tu con Maiellaro. Il portiere respinge d’istinto, ma sul pallone si avventa con fame e tempismo Buono, che scaraventa in rete la sfera e corre ad esultare liberandosi, con quel gesto, del peso delle ultime settimane complicate.

Al 34’ i padroni di casa sono costretti al primo cambio: fuori Conte per un problema fisico, dentro Sorrentino. Poco dopo, al 41’, ecco la magia di Serrano. Il fantasista si accentra dalla destra, guarda la porta e lascia partire un sinistro a giro che si insacca nel sette: una pennellata che scatena gli applausi convinti di tutta la tribuna.

Quando la partita sembra mettersi in discesa, ecco la doccia fredda: Di Lorenzo, già ammonito, entra con troppa irruenza e si guadagna il secondo giallo. Real Forio in dieci uomini al tramonto del primo tempo.

Nell’intervallo Sanchez ridisegna l’assetto, sacrificando Santiago per inserire il centrocampista Arcamone e dare maggiore equilibrio. E proprio il neoentrato sfiora la rete a inizio ripresa, con una punizione velenosa che costringe Maiellaro al tuffo. La Sibilla protesta per un contatto in area ai danni di Viglietti, ma l’arbitro lascia correre.

Dalla panchina arrivano energie fresche: prima Simone Di Meglio prende il posto di Serrano, poi cambio di under con Verde che rileva Buono. È però l’esordiente Di Meglio a rubare la scena. Al 20’ del secondo tempo, con una finta elegante si libera del diretto marcatore e fulmina Maiellaro con un destro chirurgico. Lo stadio esplode, è il 3-0. Ma non basta: al 39’ Simone si inventa un’altra perla, seminando la difesa con una sterzata secca e scagliando un tiro potente che non lascia scampo al portiere.

Nel finale c’è gloria anche per Pelliccia, che approfitta di un errore di una retroguardia ormai rassegnata e, solo davanti al numero uno avversario, mantiene la freddezza necessaria per siglare il definitivo 5-0.

Il Real Forio 2014, con questa vittoria, ipoteca il passaggio del turno in Coppa: contro il Quarto, già sconfitto dalla Sibilla, basterà un pareggio. Ma l’entusiasmo non può far dimenticare l’impegno più importante: da domenica inizia il campionato, con la trasferta insidiosa sul campo del Castel Volturno. Se il buongiorno si vede dal mattino, i biancoverdi hanno tutte le intenzioni di far parlare a lungo di sé. Buono così.