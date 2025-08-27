Real Forio travolgente, 5-0 alla Sibilla Bacoli. Sanchez: «Volevamo partire forte, ora testa al Castel Volturno»

Un esordio da incorniciare. Il Real Forio inaugura la nuova stagione con un successo roboante sul campo di Cuma, travolgendo la Sibilla Bacoli con un perentorio 5-0 che non lascia spazio a interpretazioni in questa prima uscita stagionale di Coppa Italia.

Una prestazione solida, corale, arricchita dai guizzi dei nuovi arrivati e dal contributo prezioso del gruppo storico. Nemmeno l’espulsione di Di Lorenzo, arrivata a metà gara, ha frenato la corsa dei biancoverdi, capaci di chiudere la sfida con personalità e con tre reti segnate in inferiorità numerica.

Al termine della partita, mister Carlo Sanchez ha analizzato la prova dei suoi uomini con soddisfazione ma senza perdere di vista l’obiettivo principale: trasformare l’entusiasmo dell’esordio in continuità di risultati già a partire dalla prima di campionato contro il Castel Volturno.

Mister, meglio di così non si poteva cominciare.

«Abbiamo fatto una grandissima partita. Ci tenevamo molto perché era il nostro primo impegno ufficiale e volevamo partire con il piede giusto. Tutto il lavoro fatto nel mese di preparazione era mirato a questo obiettivo e i ragazzi hanno risposto al meglio».

Subito decisivi i nuovi arrivati, ma si è visto anche l’apporto del gruppo storico.

«I nuovi si sono integrati facilmente grazie allo spirito del gruppo che già c’era. In più, molti si conoscevano perché sono isolani. Santiago ha fatto benissimo, poi è stato sostituito solo per una scelta tattica. Molto bene anche Tarascio, Emanuele Serrano e tutti gli altri. Nel complesso è stata una prestazione importante da parte di tutta la squadra. Vorrei sottolineare anche l’atteggiamento di chi non è entrato, sostenendo i compagni dalla panchina: è da questi dettagli che si cresce».

C’è però l’episodio dell’espulsione di Di Lorenzo…

«Sì. Il primo giallo era inevitabile, su una ripartenza avversaria. Nel secondo intervento è entrato un po’ irruento, ma ci può stare. Oggi faceva molto caldo, era la prima gara vera, c’era tensione e le gambe non giravano benissimo. In certe situazioni pensi di essere in anticipo e invece arrivi in ritardo. Ma la squadra ha saputo sopperire, facendo un secondo tempo di grande sacrificio. Abbiamo segnato altre tre reti nonostante l’inferiorità numerica: questo è un segnale molto positivo».

Anche chi è entrato dalla panchina ha fatto la differenza. In particolare Simone Di Meglio, autore di due splendidi gol.

«Sono molto contento della risposta di chi è subentrato. Giocare in dieci per un tempo intero con questo caldo non era semplice, ma tutti hanno dato il massimo. Di Meglio ha fatto due gol bellissimi, poi Pelliccia ha chiuso la partita: significa che il gruppo è ampio e competitivo».

Ora testa al campionato, domenica l’esordio contro il Castel Volturno.

«Esatto, da domani si ricomincia a lavorare. Abbiamo tre giorni per recuperare e preparare bene la gara. È la prima di campionato e dobbiamo farci trovare pronti».

Qual è l’obiettivo stagionale del Real Forio?

«L’obiettivo è fare un campionato di vertice e cercare di migliorare il terzo posto della scorsa stagione. Servirà continuità, umiltà e lo stesso spirito visto oggi. Solo così potremo toglierci soddisfazioni importanti».