Real Forio senza freni. Doppietta di Castagna e Santiago per un successo che vale la vetta del Girone A

REAL FORIO – SANTA MARIA LA CARITA’ 4-1

Eccellenza | Girone A | 6a Giornata

Il Real Forio conferma il suo eccellente stato di forma e continua a volare in vetta al Girone A di Eccellenza campana. I biancoverdi travolgono con un netto 4-1 il Santa Maria la Carità tra le mura amiche del “Calise”, collezionando il quarto successo nelle prime sei giornate di campionato e restando imbattuti.

Un avvio di stagione esaltante per la formazione guidata da Carlo Sanchez, che prosegue il duello a distanza con il Portici – a sua volta vittorioso in trasferta contro la Sessana – e condivide la prima posizione in classifica a quota 14 punti. Un successo largo e meritato quello ottenuto dai padroni di casa, che sfruttano al massimo il proprio potenziale offensivo e mettono in mostra una manovra fluida e ben organizzata, impreziosita dalla doppietta del leader Castagna e dalla brillante prova del subentrato Santiago.

Il tecnico foriano ripropone tra i pali il giovane Delizia, premiato dopo la convincente prestazione contro l’Ercolanese. Davanti a lui agiscono Velotti e Mattera, mentre Florio e Iaccarino presidiano le corsie laterali. In mezzo al campo si registra l’innesto dal primo minuto di Di Meglio, con Tarascio e Di Lorenzo confermati nel cuore della manovra. In attacco fiducia a Castagna dal primo minuto, con Serrano e Yeboah a completare il tridente.

L’avvio del match è tutto di marca isolana, con i turchi subito aggressivi e pericolosi già al 4’ con una punizione disegnata da Di Lorenzo: lo schema libera al cross Di Meglio, sul quale Serrano prova il tocco ravvicinato, murato in extremis dalla difesa ospite.

L’1-0 arriva pochi minuti dopo. Al 10’ Yeboah stacca di testa su un traversone dalla sinistra, la retroguardia rossazzurra non riesce a liberare e Castagna, ben appostato, firma il vantaggio con un tap-in che colpisce il palo interno prima di finire in rete. L’entusiasmo dei padroni di casa non si spegne e al 12’ Serrano rientra sul mancino e calcia alto, prima del tentativo di Di Lorenzo bloccato agevolmente da De Gennaro.

I biancoverdi insistono: al 14’ nuovo affondo di Serrano sulla destra e palla in area per Castagna, che manca di un soffio l’appuntamento con il raddoppio. Poco dopo Yeboah sfonda centralmente e costringe il portiere ospite alla respinta. Con il passare dei minuti, il Santa Maria la Carità riesce ad alzare il baricentro e a riequilibrare il possesso palla. Al 24’ Delizia interviene su un traversone insidioso e mantiene il vantaggio.

La prima frazione, dopo una fase più compassata, si infiamma nel finale. Al 37’ Chietti lascia partire un bolide dalla distanza, Delizia è attento, poi Evacuo sulla respinta calcia clamorosamente alto da posizione favorevolissima. Due minuti più tardi arriva il brivido più grande per i tifosi isolani: imbucata perfetta per Evacuo, che si presenta solo davanti al portiere biancoverde, ma colpisce il palo.

Il Real Forio scampa il pericolo e risponde immediatamente: Castagna si libera al limite e impegna De Gennaro con un rasoterra potente. Al 43’ ci prova anche Tarascio con una bella conclusione dai venticinque metri, di poco alta. Prima dell’intervallo, Yeboah svetta su un cross di Di Lorenzo, senza trovare la porta. Le due squadre vanno al riposo sull’1-0, con i locali in controllo ma gli ospiti vivi e capaci di creare qualche grattacapo.

Nella ripresa Sanchez getta nella mischia Santiago al centro dell’attacco e la mossa si rivela subito decisiva. Al 54’ Florio serve un pallone perfetto dalla destra, il centravanti anticipa tutti sul primo palo e firma il 2-0 con una deviazione di testa da rapace d’area. Passano appena due minuti e i biancoverdi calano il tris: Delizia rinvia lungo, Santiago fa da sponda per Castagna che controlla, si infila tra le maglie della difesa rossazzurra e batte De Gennaro con un preciso diagonale, completando la doppietta personale e portando i suoi sul 3-0. Gli ospiti provano a reagire con Cuomo, che al 67’ tenta un’incursione da posizione defilata senza impensierire il portiere di casa.

I ritmi calano leggermente, ma il Real Forio continua a cercare la via del gol con insistenza. Al 73’ Serrano parte in slalom dalla fascia, supera un paio di avversari e calcia di destro a incrociare, sfiorando il bersaglio grosso. Subito dopo, il Santa Maria costruisce un’altra buona azione offensiva, ma Delizia si fa trovare pronto.

Al 78’ arriva il poker dei turchi: Florio recupera palla sulla trequarti, appoggia su Santiago che controlla e scarica in porta il pallone del 4-0, siglando la sua personale doppietta e mettendo il punto esclamativo su una prova sontuosa. All’80’ gli ospiti trovano il gol della bandiera con Evacuo, bravo a farsi trovare pronto su un cross di Todisco.

Nei minuti finali il Real Forio sfiora anche la cinquina: all’86’ Pelliccia serve Santiago con un assist intelligente, ma l’attaccante spreca la chance per la tripletta calciando fuori da ottima posizione.

All’89’ l’ultima emozione del match porta la firma dell’ex Mosca, che su calcio piazzato costringe Delizia a un intervento in tuffo per evitare ulteriori sorprese. Triplice fischio e applausi meritati per i biancoverdi, che danno continuità a un avvio solido e autoritario. La marcia prosegue, con entusiasmo e concretezza, in un campionato che promette battaglia fino all’ultima giornata.