Real Forio, sei ai play off! Cabrera, Serrano e Acosta regalano il sogno nella festa del Calise

REAL FORIO – MONTE CALCIO 4-2

Eccellenza | Girone A | 33a giornata

Stagione straordinaria, traguardo storico, obiettivo centrato con un giorno di anticipo. La matematica arriva al penultimo turno del campionato: il Real Forio è aritmeticamente qualificato ai playoff di Eccellenza, Girone A. La squadra di Carlo Sanchez supera il Montecalcio dell’ex Angelo Iervolino, vola a 69 punti e completa la missione, grazie alla sconfitta dell’Ercolanese sul campo del Sant’Anastasia.

I turchi ritrovano i tre punti davanti ai propri tifosi al Calise e si assicurano l’accesso alle gare di maggio. La sfida contro la Sessana sarà decisiva per determinare la posizione finale e il luogo in cui i biancoverdi affronteranno gli spareggi d’alta classifica. Il tecnico deve fare a meno degli infortunati Castagna, Tomasin, Buono e Di Meglio, oltre che dello squalificato Arcamone.

In porta c’è Mazzella, con Cabrera, Velotti e Di Costanzo confermati in difesa. Al primo minuto ci sono anche Aniceto, Iaccarino e Ballirano; Arrulo e Di Lorenzo guidano il centrocampo, mentre in attacco agiscono Acosta e Serrano. Pronti, via, e gli ospiti vanno vicini al vantaggio già dopo pochi secondi dal fischio d’inizio: il portiere isolano è subito chiamato in causa da una conclusione dal limite. I padroni di casa rispondono con un sinistro di Serrano da buona posizione, che termina lontano dalla porta. I flegrei si rifanno vivi con Rabbeni al 4′, mentre Acosta prova una giocata imprecisa sul ribaltamento di fronte. Al quarto d’ora il Real Forio torna a farsi vedere in attacco con una botta da fuori di Arrulo, ma la palla sfila sul fondo. A metà primo tempo, Castaldo tenta la deviazione vincente sull’iniziativa di Ruggiero, ma Mazzella si fa trovare pronto e respinge.

Al 25′ arriva il grande rischio per i biancoverdi: Mascolo sterza su Cabrera e calcia, ma il portiere risponde con un intervento decisivo. Subito dopo, Mascolo ci prova ancora, ma la sua conclusione finisce lontana dal bersaglio. Dopo un’altra occasione fallita dai biancazzurri con Rabbeni, i ragazzi di Sanchez si rendono pericolosi alla mezz’ora. Acosta e Velotti sparano alto, mentre Di Lorenzo impegna Saracino. Al 35′ il risultato si sblocca: su sviluppi di un corner, Cabrera non perdona da due passi e batte la difesa ospite con un tocco vincente. Passano due minuti e Cittadini, ricevuto il pallone, calcia dai venti metri, ma il destro è largo. Il gol galvanizza la squadra, che raddoppia al 41′. Serrano approfitta di una leggerezza degli avversari, scatta da metà campo, arriva in area e insacca. Il bomber firma il tris al 45′: controllo di suola, finta per eludere l’intervento degli avversari e sinistro chirurgico che non lascia scampo al portiere.

Il secondo tempo inizia con il Montecalcio che accorcia le distanze e cerca di riaprire la partita. Mazzella sbaglia il rinvio e scatta il contropiede degli uomini di Iervolino: Rabbeni serve Castaldo che timbra il cartellino. Il Real Forio non ci sta e va vicino al poker con Cittadini dalla distanza e con uno squillo di Arrulo, ma in entrambe le occasioni Saracino respinge. Al 62′ Raucci serve Rabbeni, che costringe Santaniello, appena entrato, a un intervento decisivo. Il numero 9 è pericoloso anche con un diagonale, ma la palla finisce a lato. Subito dopo, Santaniello compie un’altra ottima parata su Mascolo. Al 69′, i biancoverdi siglano il poker: Acosta raccoglie il passaggio di Cittadini e segna anche lui. Nella parte finale del match, Rabbeni spreca una grande opportunità su assist di Castaldo, ma al 75′ non sbaglia e firma il 4-2.

La partita non regala altre emozioni: i turchi gestiscono il vantaggio e si assicurano la vittoria al triplice fischio. Un successo che, complice il passo falso dell’Ercolanese, sancisce l’accesso matematico ai playoff di Eccellenza. Un traguardo storico per la squadra isolana, che potrà ora giocarsi gli spareggi per la Serie D. Tra una settimana, l’ultima chiamata del campionato: il Real Forio farà visita alla Sessana in una gara importante per definire la posizione finale in classifica.