Real Forio: Roghi OK. Alcazar a Barano

Il Barano non molla. I cinque casi di positività riscontrati nelle fila bianconere a cavallo del Santo Natale, non hanno scoraggiato il presidente Massimo Buono che sta producendo l’ultimo sforzo per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Isidoro Di Meglio che nel frattempo ha rivisto in campo sia Monti che Rubino ma che ha perso Oratore, infortunatosi a Maddaloni.

Al “Don Luigi Di Iorio” c’era un volto nuovo. Si tratta di Manuel Alcazar Gonzalez, centrocampista spagnolo di cui abbiamo fanno accenno nei giorni scorsi. Il ventiseienne è da tre anni in Italia, dove ha indossato le maglie di Gallipoli e Sambuceto prima di approdare al Grotta, squadra del girone A di Eccellenza. Alcazar ieri ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni.

Si tratta del classico centrocampista centrale che nelle fila bianconere prende il posto di Nicola Conte, trasferitosi all’Ischia. Alcazar formerà una mediana con Ferri e Scritturale.

ARRIVA ROGHI – Come annunciato ieri, il Real Forio si è accaparrato

Salvatore Roghi, l’esterno offensivo che fino alla scorsa settimana militava

nelle fila dell’Agropoli (girone C), dove aveva messo a segno tre reti in

campionato. Roghi però ieri non era al “Calise” con i nuovi compagni in

quanto sta scontando un periodo di quarantena. Dovrebbe aggregarsi al

gruppo domani oppure alla ripresa degli allenamenti prevista per lunedì. «Il Real Forio 2014 è lieto di comunicare agli organi di informazione ed agli appassionati di aver acquisito le prestazioni sportive di Salvatore Roghi – si legge nella nota ufficiale –. Ventisei anni compiuti a luglio (Napoli, 21.7.1995), l’attaccante partenopeo è un esterno alto – attaccante che predilige giocare sulla corsia di destra, bravo tecnicamente ed in grado di superare l’uomo creando, così, la superiorità numerica. Il nuovo acquisto biancoverde vanta, a dispetto della giovane età, una carriera di tutto rispetto alle spalle, con oltre 50 presenze collezionate tra Serie C e serie D (18 in Lega Pro con 2 reti messe a segno, oltre a 4 presenze e 5 gol in Coppa di Serie C; 49 presenze in Serie D – di cui 2 ai play out – con 12 gol realizzati). A ben vedere, le esperienze importanti di Roghi nel mondo calcistico sono iniziate sin dal settore giovanile (Siena, Benevento).

Anche da “senior” ha difeso i colori di squadre molto importanti come Arzanese, Taranto, Turris, Frattese, Puteolana (in attacco con Castagna e Rubino, ndr), Scafatese, Lavello, Avezzano, Sora, Afragolese, Agropoli, giusto per ricordarne alcune. Dettaglio non da poco è che Roghi conosce perfettamente il calcio dilettantistico nella “versione isolana”: tra il 2016 ed il 2017, infatti, l’attaccante partenopeo ha giocato con il Procida. Da adesso sarà a disposizione di mister Leo e dello staff tecnico biancoverde. A Salvatore il benvenuto nella grande famiglia Real Forio».

BRASILIANO UNDER – Ieri pomeriggio al “Calise” c’era un under in prova.

Si tratta di un attaccante esterno italo-brasiliano, Marco Tomaselli.

V.CAMPANIA: FIRMA OREFICE

Mimmo Orefice lascia il Saviano e firma con la Virtus Campania Ponticelli. Il centrocampista dunque alla ripresa si ritroverà ancora di fronte la sua ex squadra. Orefice affrontò l’Ischia nella gara d’andata del secondo turno di coppa. Il centrocampista centrale era stato contattato anche dal Real Forio ma ha dovuto declinare l’offerta per impegni di lavoro.



SEMIFINALE A RISCHIO?

La Virtus Campania prosegue gli allenamenti al pari dell’Ischia ma ieri i

calciatori a disposizione di mister Liquidato erano pochi. Mentre andiamo in stampa non risultano casi di positività nel gruppo squadra ma diversi tamponi saranno effettuati oggi e dunque solo nelle prossime ore si potrà avere un quadro della situazione più chiaro. In caso di positività di più calciatori, l’andata della semifinale del 5 gennaio potrebbe essere a rischio.