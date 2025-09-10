Real Forio, primo obiettivo centrato: avanti in Coppa!

REAL FORIO – QUARTO 3-2

Coppa Italia – Girone D

Il Real Forio vola alla fase successiva della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra di Carlo Sanchez supera il Quarto al “Calise”, conquista la seconda vittoria consecutiva e fa registrare il quarto risultato utile di fila. Primo obiettivo centrato dalla formazione biancoverde, che conferma un ottimo momento di forma con una rosa solida e competitiva.

Rispetto alla sfida contro il Gladiator, mister Sanchez apporta diverse modifiche nell’undici di partenza: torna Mazzella tra i pali, in difesa spazio a Di Costanzo e D’Alessandro con Iaccarino terzino sinistro e Florio a destra. A centrocampo giocano Arrulo, Pelliccia e Arcamone, mentre in attacco chance per Calise sulla corsia, Yeboah a sinistra e Santiago nel ruolo di terminale offensivo. Nel primo quarto d’ora la gara procede su ritmi bassi con il Forio che tenta di prendere in mano il gioco, ma senza creare pericoli concreti.

Al 14’, però, gli ospiti trovano il vantaggio: azione insistita sulla fascia destra, tiro parato da Mazzella e sulla ribattuta Franzese è il più lesto a calciare forte e centrale, portando il Quarto sull’1-0. La risposta del Real Forio arriva poco dopo, quando un retropassaggio impreciso di Enogheghase verso il portiere Poerio si trasforma in un autogol che ristabilisce la parità. La partita resta caratterizzata da ritmi non elevatissimi, con il Real Forio che cerca di costruire ma senza grande incisività. Nel finale di tempo sale l’intensità: al 44’ Santiago calcia da posizione ravvicinata, il pallone si infrange sul palo e danza sulla linea di porta senza superarla.

Poco dopo, al 45’, Musella del Quarto prova un tiro da fuori, ma trova una super risposta di Mazzella a negare la rete. Il secondo tempo si apre con una svolta importante. Subito dopo il fischio d’inizio della ripresa, Iaccarino serve Santiago che entra in area con decisione, superando la pressione avversaria. Davanti al portiere ospite, con freddezza e precisione, regala un assist perfetto a Yeboah, che non sbaglia, portando il Real Forio sul 2-1. Questo gol è una risposta immediata a quanto successo nella partita precedente contro il Gladiator, dimostrando la determinazione e la capacità di reazione della squadra.

Cinque minuti dopo, Yeboah si conferma in stato di grazia: recupera palla su un difensore, salta abilmente l’avversario e, con un dribbling che lascia immobile il portiere Poerio, realizza il 3-1, mettendo il match praticamente in cassaforte. Il suo stato di forma è sotto gli occhi di tutti: l’attaccante è ormai un punto fermo del reparto offensivo e sembra essere il trascinatore naturale del gruppo.

Al decimo minuto della ripresa Poerio è bravo a fermare un’incursione solitaria di Santiago, liberato da una verticalizzazione di Di Meglio. Poco dopo, il Real Forio mette in scena una delle azioni più belle della partita con una triangolazione tra Pelliccia e Yeboah all’interno dell’area avversaria. Purtroppo, sulla palla di ritorno da Yeboah, Pelliccia, in corsa, prova a battere Poerio ma il portiere ospite si fa trovare pronto, negando la quarta rete ai padroni di casa. La sfida procede con il Real Forio che cerca di mantenere il controllo, ma il Quarto mostra voglia di restare aggrappato al match.

Dopo un’azione personale di Buono, Di Costanzo colpisce di testa sugli sviluppi del corner. Il pallone sembra destinato a entrare, ma la mano decisiva di Poerio impedisce la rete, mantenendo il risultato invariato.

In questo momento, mister Sanchez decide di far rifiatare Yeboah, sostituendolo con Luigi Castagna, tornato in campo dopo un lungo periodo di assenza a causa di un infortunio. Il pubblico applaude il rientro del “ragazzo di Monterone”, che rappresenta una risorsa importante per il futuro. Nel finale, il Quarto sfrutta un rapido contropiede e trova impreparata la difesa biancoverde: Schiano, con freddezza, si presenta solo davanti a Mazzella e non sbaglia, accorciando le distanze. È un gol che dà nuova linfa agli ospiti, che tentano il tutto per tutto negli ultimi minuti.

Il Real Forio però non si scompone e, con una difesa solida e un centrocampo attento, riesce a contenere gli assalti finali degli avversari, portando a casa una vittoria meritata e fondamentale per la prosecuzione in Coppa Italia. Il successo certifica la crescita del gruppo guidato da Sanchez, che ha dimostrato carattere, qualità e capacità di reagire nei momenti difficili.

Ora, con la qualificazione al turno successivo in tasca, la squadra potrà concentrarsi sul campionato con rinnovata fiducia, consapevole di avere una rosa capace di lottare fino in fondo.

Foto Francesco Di Noto Morgera

IL TABELLINO

REAL FORIO 2014: Mazzella, D’Alessandro, Fernandes (46’ Di Meglio), Arcamone, Johnson (74’ Castagna), Calise (46’ Carofilo), Iaccarino (54’ Buono), Pelliccia, Florio, Di Costanzo, Santiago (60’ Serrano). A disp: Delizia, Pistola, Verde, Tarascio. All. Sanchez C.

QUARTO: Poerio, Gucci, Tipaldi (60’ Cecere), Oliva, Riccio, Enogheghase (46’ Dinacci), Franzese (75’ Di Gennaro), Di Guida, Musella (64’ Schiano), Galasso, Carannante (60’ Zito). A disp: Alaia, Vanacore, Visconti, Frasca.

ARBITRO: Marco Ciccarelli da Castellamare di Stabia

ASSISTENTI: Oliviero e Manzi

RETI: 14’ Franzese (Q); 26’ Enogheghase (aut. Q); 46’ e 51’ Johnson (RF); 78’ Schiano (Q)

Note: Ammoniti: Enogheghase, Gucci

Angoli 7 – 1

Rec. 2’ e 3’