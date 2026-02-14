Real Forio-Portici rinviata. Il maltempo ferma la capolista

Nulla da fare per Real Forio-Portici. La gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza è stata ufficialmente rinviata a causa dell’allerta meteo che, nelle prossime ore, continuerà a interessare l’intera Campania. Dopo la breve tregua registrata nella giornata di venerdì, il maltempo è tornato a colpire con particolare intensità il territorio regionale, rendendo inevitabile il rinvio dell’incontro in programma al “Calise”.

A comunicarlo è stato il Real Forio 2014, che attraverso una nota ufficiale ha reso noto lo slittamento della sfida contro il Portici, inizialmente fissata per oggi pomeriggio alle ore 14.30. La decisione è stata assunta alla luce delle avverse condizioni meteorologiche previste, che non garantiranno le necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell’evento sportivo, né per gli atleti né per gli addetti ai lavori.

Il rinvio arriva in un momento particolarmente delicato della stagione. Il match contro il Portici rappresentava infatti uno snodo importante nel cammino del Real Forio, capolista del girone e reduce dal successo esterno di Bacoli che aveva permesso l’allungo in classifica sulla Boys Caivanese. Una gara che avrebbe potuto consolidare ulteriormente il primato dei biancoverdi e dare continuità a un percorso interno fin qui impeccabile, costruito proprio tra le mura amiche del “Calise”, autentico fortino stagionale.

Per conoscere la data del recupero bisognerà ora attendere che le due società, in accordo con la Lega Nazionale Dilettanti, individuino la soluzione più idonea. L’ipotesi più probabile porta a un recupero infrasettimanale, anche se al momento non sono state ufficializzate tempistiche precise. Una scelta che, se confermata, rischia di rendere ancora più compatto il calendario in una fase decisiva del campionato, quando ogni dettaglio può fare la differenza.

Il Real Forio, come le altre squadre impegnate nella corsa ai rispettivi obiettivi, potrebbe dunque trovarsi a gestire un finale di stagione particolarmente intenso, con impegni ravvicinati e poco tempo per il recupero delle energie. Una variabile non semplice, soprattutto considerando il peso specifico delle partite in programma nel rush finale e la pressione che accompagna una corsa promozione combattuta fino all’ultimo.

Tuttavia, si tratta di una situazione dettata esclusivamente da cause di forza maggiore. La priorità resta quella di garantire l’incolumità di tutti i protagonisti e il regolare svolgimento delle competizioni in condizioni adeguate. In questo senso, il rinvio appare come una scelta obbligata, condivisa e inevitabile, anche a costo di dover rivedere la programmazione delle prossime settimane.

Dal punto di vista sportivo, lo stop forzato interrompe momentaneamente il percorso di avvicinamento a una gara molto attesa, ma non modifica gli obiettivi del Real Forio.

La squadra di Carlo Sanchez continuerà a lavorare sul campo per mantenere alta la concentrazione e farsi trovare pronta quando verrà fissata la nuova data del recupero. La gestione delle energie, fisiche e mentali, diventerà un fattore chiave in un finale di stagione che si preannuncia sempre più intenso.

Il maltempo concede dunque solo una pausa apparente alla corsa dei biancoverdi. Una pausa che rallenta il calendario, ma non il cammino di una squadra chiamata a dimostrare solidità, maturità e capacità di adattamento anche di fronte agli imprevisti. In attesa di comunicazioni ufficiali, il Real Forio guarda avanti, consapevole che il rush finale potrebbe richiedere uno sforzo supplementare, ma anche deciso a trasformare ogni ostacolo in un’ulteriore occasione di crescita.