Real Forio, Pisani: «Abbiamo reagito col cuore e con la qualità»

Nel dopo partita del “Giarrusso”, il direttore sportivo Nicola Pisani analizza con lucidità e orgoglio la vittoria del Real Forio sul Quarto. Una gara intensa e ricca di emozioni, chiusa sul 6-4 per i biancoverdi, che continuano a volare in testa alla classifica.

Pisani va subito al dunque: “D’altronde era da mettere in preventivo, perché il Real Forio è la capolista del girone. Di conseguenza tutte le squadre, quando ci affrontano, danno il 150%. Oggi la differenza l’ha fatta ancora una volta la preparazione atletica, perché nell’ultimo quarto d’ora il Quarto non ne aveva più nelle gambe. E lì è venuta fuori la qualità dei nostri. Quando siamo passati sul 5-4, loro erano completamente svuotati. Abbiamo disputato settantacinque minuti a un’intensità altissima. Loro arrivavano con cinque o sei uomini in area e ci hanno messo davvero in difficoltà.

Ma come hai detto, era impossibile per loro mantenere quel ritmo per tutti i novanta minuti. Noi siamo stati bravi a restare sempre dentro la partita, senza permettere che andassero avanti di due gol, perché in quel caso si sarebbe fatta dura. Abbiamo reagito colpo su colpo, gol dopo gol. Loro hanno trovato reti di grande fattura, ma noi non siamo stati da meno, come nella splendida punizione di Di Lorenzo. Poi l’abbiamo ribaltata allo scadere, ed è il segnale più bello: questa è una squadra che vuole vincere e che crede nel suo percorso.

Adesso un giorno di riposo, poi da martedì torniamo al campo per preparare la sfida con la Sessana. Sì, Peppe Mattera è un giocatore fondamentale, dentro e fuori dal campo. Era con noi in tribuna, vicino alla squadra, ma la sua assenza pesa. Detto questo, chi lo ha sostituito ha fatto benissimo. Di Costanzo ha offerto una prestazione ottima. È vero, abbiamo commesso degli errori, perché se prendi quattro gol significa che qualcosa da migliorare c’è.

Ma la reazione è stata immediata e questo è ciò che conta. Era la terza partita in sette giorni, e dobbiamo abituarci a questi ritmi: la prossima settimana c’è l’andata di Coppa contro il Santa Maria, e servirà la stessa intensità. Oggi era anche la seconda trasferta consecutiva»