mercoledì, Novembre 5, 2025
type here...
ECCELLENZASPORTREAL FORIO

Real Forio, Pisani: «Abbiamo reagito col cuore e con la qualità»

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Nel dopo partita del “Giarrusso”, il direttore sportivo Nicola Pisani analizza con lucidità e orgoglio la vittoria del Real Forio sul Quarto. Una gara intensa e ricca di emozioni, chiusa sul 6-4 per i biancoverdi, che continuano a volare in testa alla classifica.

Pisani va subito al dunque: “D’altronde era da mettere in preventivo, perché il Real Forio è la capolista del girone. Di conseguenza tutte le squadre, quando ci affrontano, danno il 150%. Oggi la differenza l’ha fatta ancora una volta la preparazione atletica, perché nell’ultimo quarto d’ora il Quarto non ne aveva più nelle gambe. E lì è venuta fuori la qualità dei nostri. Quando siamo passati sul 5-4, loro erano completamente svuotati. Abbiamo disputato settantacinque minuti a un’intensità altissima. Loro arrivavano con cinque o sei uomini in area e ci hanno messo davvero in difficoltà.

Ma come hai detto, era impossibile per loro mantenere quel ritmo per tutti i novanta minuti. Noi siamo stati bravi a restare sempre dentro la partita, senza permettere che andassero avanti di due gol, perché in quel caso si sarebbe fatta dura. Abbiamo reagito colpo su colpo, gol dopo gol. Loro hanno trovato reti di grande fattura, ma noi non siamo stati da meno, come nella splendida punizione di Di Lorenzo. Poi l’abbiamo ribaltata allo scadere, ed è il segnale più bello: questa è una squadra che vuole vincere e che crede nel suo percorso.

Adesso un giorno di riposo, poi da martedì torniamo al campo per preparare la sfida con la Sessana. Sì, Peppe Mattera è un giocatore fondamentale, dentro e fuori dal campo. Era con noi in tribuna, vicino alla squadra, ma la sua assenza pesa. Detto questo, chi lo ha sostituito ha fatto benissimo. Di Costanzo ha offerto una prestazione ottima. È vero, abbiamo commesso degli errori, perché se prendi quattro gol significa che qualcosa da migliorare c’è.

Ma la reazione è stata immediata e questo è ciò che conta. Era la terza partita in sette giorni, e dobbiamo abituarci a questi ritmi: la prossima settimana c’è l’andata di Coppa contro il Santa Maria, e servirà la stessa intensità. Oggi era anche la seconda trasferta consecutiva»

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos