domenica, Febbraio 22, 2026
type here...
ECCELLENZASPORTREAL FORIO

Real Forio, pari amaro con la Frattese ma fuga a +5

A Frattamaggiore finisce 0-0 tra occasioni sprecate e una direzione di gara poco felice. La capolista allunga sulla Boys Caivanese e resta con una gara da recuperare contro il Portici al “Calise”

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Il Real Forio esce dallo stadio “Ianniello” con uno 0-0 che lascia sensazioni contrastanti ma che, classifica alla mano, vale comunque un passo in avanti pesante nella corsa al vertice. I biancoverdi allungano a +5 sulla Boys Caivanese, attesa domani dalla sfida contro l’Ercolanese, e mantengono anche una gara in meno rispetto alle dirette concorrenti, quella da recuperare al “Calise” contro il Portici. Un margine che rafforza la posizione della squadra di Carlo Sanchez, pur in una giornata in cui il risultato non rende pienamente giustizia alla mole di gioco prodotta.

La partita è stata combattuta e a tratti nervosa, con il Real Forio capace di costruire le occasioni più nitide senza però trovare la stoccata decisiva. Nel primo tempo le chance più clamorose portano la firma di Santiago, fermato da Angarelli a tu per tu con il portiere, e di Yeboah, spesso imprendibile negli spazi ma poco concreto al momento della conclusione. Nella ripresa il copione non cambia: pressione costante degli isolani, Frattese compatta a difesa del risultato e pronta a spezzare il ritmo.

Le opportunità per sbloccarla non sono mancate. Romano colpisce una traversa piena su punizione dal limite, Castagna trova il gol ma se lo vede annullare per posizione irregolare, mentre in precedenza Serrano era stato fermato da un intervento sospetto in area e lo stesso Yeboah era finito giù al limite senza ottenere il calcio di punizione. Episodi che hanno alimentato proteste e nervosismo.

La direzione di gara, infatti, è apparsa poco felice in più frangenti. Decisioni discutibili, contatti non sanzionati e valutazioni altalenanti hanno inciso sull’andamento del match, contribuendo a tenere alta la tensione soprattutto nella seconda frazione. Il Real Forio ha avuto la sensazione di non vedere premiata la propria intraprendenza, tra gol annullati, interventi dubbi e situazioni potenzialmente decisive non punite.

Resta, però, la solidità della capolista, capace di imporre il proprio gioco anche in una gara sporca e difficile, mantenendo sempre il controllo territoriale e producendo il maggior numero di occasioni. Lo 0-0 rallenta la corsa, ma non la compromette. Anzi, con il vantaggio di cinque punti sulla Boys Caivanese e la gara da recuperare contro il Portici, il Real Forio continua a tenere il destino nelle proprie mani.

In giornate come questa conta anche non perdere. E il Real Forio, pur senza trovare la rete, dimostra di avere struttura, profondità e personalità per restare in testa e gestire la pressione. La sensazione, semmai, è quella di due punti lasciati sul campo. Ma in un campionato lungo, dove gli equilibri cambiano di domenica in domenica, anche uno 0-0 può pesare come un passo avanti.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos