Real Forio, pari amaro con la Frattese ma fuga a +5

Il Real Forio esce dallo stadio “Ianniello” con uno 0-0 che lascia sensazioni contrastanti ma che, classifica alla mano, vale comunque un passo in avanti pesante nella corsa al vertice. I biancoverdi allungano a +5 sulla Boys Caivanese, attesa domani dalla sfida contro l’Ercolanese, e mantengono anche una gara in meno rispetto alle dirette concorrenti, quella da recuperare al “Calise” contro il Portici. Un margine che rafforza la posizione della squadra di Carlo Sanchez, pur in una giornata in cui il risultato non rende pienamente giustizia alla mole di gioco prodotta.

La partita è stata combattuta e a tratti nervosa, con il Real Forio capace di costruire le occasioni più nitide senza però trovare la stoccata decisiva. Nel primo tempo le chance più clamorose portano la firma di Santiago, fermato da Angarelli a tu per tu con il portiere, e di Yeboah, spesso imprendibile negli spazi ma poco concreto al momento della conclusione. Nella ripresa il copione non cambia: pressione costante degli isolani, Frattese compatta a difesa del risultato e pronta a spezzare il ritmo.

Le opportunità per sbloccarla non sono mancate. Romano colpisce una traversa piena su punizione dal limite, Castagna trova il gol ma se lo vede annullare per posizione irregolare, mentre in precedenza Serrano era stato fermato da un intervento sospetto in area e lo stesso Yeboah era finito giù al limite senza ottenere il calcio di punizione. Episodi che hanno alimentato proteste e nervosismo.

La direzione di gara, infatti, è apparsa poco felice in più frangenti. Decisioni discutibili, contatti non sanzionati e valutazioni altalenanti hanno inciso sull’andamento del match, contribuendo a tenere alta la tensione soprattutto nella seconda frazione. Il Real Forio ha avuto la sensazione di non vedere premiata la propria intraprendenza, tra gol annullati, interventi dubbi e situazioni potenzialmente decisive non punite.

Resta, però, la solidità della capolista, capace di imporre il proprio gioco anche in una gara sporca e difficile, mantenendo sempre il controllo territoriale e producendo il maggior numero di occasioni. Lo 0-0 rallenta la corsa, ma non la compromette. Anzi, con il vantaggio di cinque punti sulla Boys Caivanese e la gara da recuperare contro il Portici, il Real Forio continua a tenere il destino nelle proprie mani.

In giornate come questa conta anche non perdere. E il Real Forio, pur senza trovare la rete, dimostra di avere struttura, profondità e personalità per restare in testa e gestire la pressione. La sensazione, semmai, è quella di due punti lasciati sul campo. Ma in un campionato lungo, dove gli equilibri cambiano di domenica in domenica, anche uno 0-0 può pesare come un passo avanti.