Real Forio: palio salvezza! Per Billone prova verità con il S. Antonio Abate

Posta in palio pesante, in chiave salvezza, allo Stadio Calise. Il Real Forio, mai vincente in questo campionato, è chiamato alla reazione. Nessun punto conquistato finora davanti alla tifoseria biancoverde, tre ko consecutivi e un dato assolutamente negativo in termini di obiettivi. Il Sant’Antonio Abate, dopo la vittoria del playout sull’isola, punta a ripetersi.

Il ruolino di marcia esterno dei giallorossi dice sei punti conquistati su nove a disposizione: passo falso all’esordio col Pomigliano, ok le trasferte sui campi di Massa Lubrense e Atletico Calcio. Sono anche le uniche vittorie nel torneo per i giallorossi.

E per conquistare la prima vittoria, Billone Monti ha bisogno dell’aiuto di tutti. Assenti l’infortunato D’Angelo e lo squalificato Sangare, il mister ha convocato i portieri Candelora e Iandoli; i difensori Accurso, Di Micco, Iacono, Monti e Sirabella; i centro campisti Amengual, Cerase, Di Meglio, Marotta, Pisola, Seprano, Sogliuzzo e gli attaccanti Castagna, Castaldi, Peluso, Rubino, Savio e Solimeno.

Arbitro: Emanuele Rotondo (Frattamaggiore). Assistenti: Carlo D’Afiero e Carmine Caso (Frattamaggiore)

