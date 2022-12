Real Forio, ora c’è la pratica Montecalcio

Ultimo impegno del 2022 per il Real Forio di Angelo Iervolino. Dopo la vittoria sul Savoia, la squadra biancoverde incontrerà la Montecalcio per quello che è considerato uno scontro diretto per la salvezza. Chiudere bene l’anno solare è l’obiettivo degli isolani che, nel turno infrasettimanale, affrontano i flegrei allo Stadio Calise. Appuntamento per mercoledì 21 dicembre alle ore 14.30, ad arbitrare la sfida sarà Rosanna D’Ambrosi di Nocera Inferiore. Gli assistenti saranno Gaetano Maria Gaeta di Nocera Inferiore e Anthony Di Minico di ArianAl termine della rifinitura, sono ventuno i convocati di mister Iervolino: Iandoli, Delicato, Sirabella, Aiello, Martinelli, Pistola, Delgado, Jelicanin, Sorriso, Cerase, Capone, Filosa, Guatieri, Castaldi, Seprano, Di Meglio, Savio, Iacono, Sogliuzzo, Peluso, Tedescoo Irpino.

In serata, però, il Real Forio ha comunicato che il rapporto con il centrocampista Ali Sanagre si è interrotto in questa parentesi del mercato d’inverno.

“Esordio con gol per Guatiero e Sorriso”

Nei giorni scorsi, invece, la comunicazione biancoverde aveva sottolineato il buon esordio di Sorriso e Gualtieri.

“Pietro Guatieri ed Ambrogio Sorriso si sono presentati come meglio non potevano: firmando, con le proprie reti, il successo in casa del Savoia 1908. I gol dei due volti nuovi in casa Real Forio 2014 hanno permesso alla squadra di mister Iervolino di “monetizzare” una prestazione decisamente convincente. Scesi in campo determinati, attenti e compatti, i biancoverdi hanno confermato che hanno il potenziale per giocarsela con tutti. E da oggi possono confidare anche sulla classe e sui gol di Guatieri e Sorriso. Nulla ancora è stato fatto e sarà fondamentale dare continuità alla bella vittoria di ieri, ma se il buongiorno si vede dal mattino, biglietto da visita migliore non poteva esserci…”