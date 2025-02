Real Forio, non devi fermarti: oggi la sfida al giovane Sant’Anastasia. Sanchez cerca continuità

Il fattore Calise per alimentare il sogno d’alta classifica. Il Real Forio torna a casa e attende il Sant’Anastasia per la ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza: archiviata la vittoria netta sul campo della Virtus Afragola, la squadra di Carlo Sanchez ospita un’altra matricola del girone. I turchi non vogliono fermare la propria corsa e puntano a restare nei piani alti, provando a sfruttare anche un passo falso delle dirette concorrenti; i biancoblù hanno intenzione di riscattare le ultime due sconfitte consecutive ma arrivano sull’isola con poche pretese, considerando il buon margine sulla zona playout.

Il focus biancoverde va sulla continuità perché il gruppo è in terza posizione, con il gap ridotto rispetto alle compagini avanti in classifica e con un vantaggio di tre lunghezze sulla prima inseguitrice. “Due settimane fa non avremmo potuto commentare la classifica attuale, ma il campionato è ancora lungo. Ci sono undici impegni alla fine, tutto può cambiare. Nessuna gara è scontata. Il Real Forio deve pensare a lavorare bene, la squadra si è allenata nel migliore dei modi, ma le insidie sono tutte dietro l’angolo. Guardiamo in casa nostra e vogliamo continuare a vivere il momento positivo, giochiamo al Calise ed è la prima preoccupazione che dobbiamo darci”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.

L’avversario

Il filotto casalingo dei biancoverdi è incredibile: da inizio stagione sono dodici i risultati utili consecutivi, con la squadra che ha collezionato 32 punti sui 36 disponibili davanti al pubblico amico. Un rendimento invidiabile e superiore a tutte le altre formazioni del torneo, ma a Forio approderà un avversario spensierato e con zero pressioni. Il Sant’Anastasia sta valorizzando i tanti giovani del vivaio e della prima squadra, ma in campionato sta dando risposte importanti. La truppa allenata da Gennaro Monaco, oltre ad avere l’età media bassa, impiega più under tra i titolari rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Sono 29 i punti totalizzati in classifica per i biancoblù, di cui 16 in casa e 13 in trasferta. Sanchez ha presentato così la sfida: “Affrontiamo una squadra giovane e aggressiva, allenata benissimo da Monaco, sta facendo un grande lavoro. È una squadra che conosco benissimo. Abbiamo preparato l’incontro come accade tutte le settimane, con una particolare attenzione e voglia. Sto vedendo il mio gruppo tornare quello di novembre/dicembre, avevamo dei buoni ritmi. Sarà una partita difficile perché il Sant’Anastasia verrà qui per cercare di migliorare la propria posizione e per stare più tranquillo in vista del prosieguo del campionato, ma il Real Forio ha tanto da raccontare e vuole portare i tre punti a casa”. Sull’isola non ci sarà il ritorno dell’ex Iandoli, fermato dal Giudice Sportivo per squalifica. Riflettori puntati su Bisogno, tra i protagonisti del cammino della brigata di Monaco.

La scelta della società

Sarà l’unica gara interna del mese di febbraio per il Real Forio, chiamato poi ad affrontare le trasferte contro Micri e Castel Volturno. Il club ha comunicato che si potrà accedere al Calise in maniera del tutto gratuita. A presentare l’iniziativa il dg Antonio Milanese: “L’arma in più del Real Forio 2014 è senza dubbio la tifoseria e l’incredibile legame creatosi. Siamo davvero entusiasti dell’entusiasmo che si respira attorno alla squadra e ritengo che fosse opportuno ringraziare i nostri tifosi con un’iniziativa del genere. Vi aspettiamo sabato al Salvatore Calise per continuare a sognare insieme”.

I convocati

Sanchez non stravolgerà la sua idea tattica e dovrebbe confermare il 4-3-3. Mazzella è intoccabile tra i pali, sulle corsie potrebbero agire ancora Tomasin e Ballirano. Al centro della difesa Di Costanzo, Cabrera e Velotti si contendono le due maglie. Sogliuzzo e Arcamone si candidano a metà campo, con Di Lorenzo pronto a completare il reparto. In attacco Buono e Castagna supporteranno la prima punta, Serrano e Acosta sono in ballottaggio per l’unico posto disponibile. Sono ventiquattro i calciatori convocati per la sfida di questo pomeriggio. A dirigere l’incontro sarà Mario Ciccarelli della sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato da Ciro Lauro di Castellammare di Stabia e da Igino Carrozza di Battipaglia.

La gara

Sabato 8 Febbraio 2024 – ore 14.30

Stadio F. Calise – Forio

La terna arbitrale

Mario Ciccarelli, Castellammare di Stabia;

Ciro Lauro, Castellammare di Stabia;

Igino Carrozza, Battipaglia;

Portieri: Mazzella, Pasero, Santaniello

Difensori: Ballirano, Cabrera, Di Costanzo, Iaccarino, Pistola, Tedesco, Tomasin, Velotti

Centrocampisti: Aniceto, Arcamone, Di Lorenzo, Di Meglio, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Cittadini, Serrano, Verde