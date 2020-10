Real Forio-Mondragone: rinvio chiesto da entrambe le società!

Alla fine Real Forio-Mondragone non si sarebbe comunque giocata. Dopo la decisione della società isolana di contattare il Comitato Campano, denunciando due possibili casi di positività (un calciatore e un collaboratore sono in attesa dell’esito del tampone effettuato l’altro ieri), con la gara in programma domattina al “Calise” inserita immediatamente nell’elenco di quelle rinviate, da Mondragone arriva la notizia della positività di un calciatore. Infatti, quasi contemporaneamente alla richiesta del Real Forio, è partita quella della società domizia.

Caso più unico che raro, nell’aggiornamento del programma gare del C.R. Campania, la gara in questione è contrassegnata da una evidenziazione di colore verde sia sul nome “Real Forio” che su quello “Mondragone”, appunto a sottolineare la duplice richiesta di rinvio avanzata dai club.

La positività del calciatore casertano è stata accertata e il protocollo in seno al Mondragone doveva scattare in maniera immediata. Sospensione degli allenamenti e test molecolare per tutti i tesserati. Una brutta tegola per il club granata che finora era stato immune a queste problematiche.