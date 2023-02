Real Forio. Manna: “Abbiamo una sola strada”

La sconfitta interna contro l’Ercolanese deve essere rimossa, in casa Real Forio si vive una delle settimane più importanti della stagione. Il prossimo match in calendario per la squadra di Angelo Iervolino sarà sulla terraferma, allo Stadio Pierro di Saviano. Si tratterà di uno scontro diretto per la salvezza, ma il direttore sportivo Vito Manna ci tiene a commentare e analizzare l’ultima prova corale del gruppo: “Non siamo riusciti a gestire le loro forze offensive, eravamo consapevoli di affrontare calciatori di una categoria superiore: Esposito e Galesio sono due centravanti che possono giocare tranquillamente in altre categorie.

Abbiamo sofferto sicuramente Esposito nel primo tempo, infatti questo timore di subire l’uno contro uno ci ha portati ad abbassarci e loro continuavano ad avere spazio per lanciarlo. Poi ha fatto un gran gol in occasione del pareggio, il primo tempo è finito 2-1. Nella ripresa potevamo iniziare meglio e invece, a freddo, abbiamo subito la terza rete su un altro errore. Poi loro si sono abbassati e ci hanno permesso di giocare nel secondo tempo, abbiamo fatto vedere delle buone trame di gioco e abbiamo meritatamente trovato il secondo gol. Invece di fare un quarto d’ora diverso, siamo stati puniti immediatamente col 4-2 di Esposito e la partita si è chiusa. È chiaro che mancano nove partite e quindi ci sono ancora 27 punti in palio.

Credo che ci siano tutti i presupposti per raggiungere la salvezza diretta. Però noi non dobbiamo guardare chi sono gli avversari, anche contro l’Ercolanese dovevamo puntare a fare punti. Purtroppo contro queste squadre, ripeto, se fai degli errori, vieni punito ed è difficile recuperare. È andata così, questo era un avversario con giocatori importanti, la testa è già alla prossima partita.

Sull’importanza degli scontri diretti e sui recuperi dall’infermeria, il ds Manna afferma: “Sicuramente i risultati sugli altri campi erano positivi ed era importante fare punti, però non è cambiato praticamente nulla. Siamo lì per la salvezza diretta e ci attendono altre partite dove possiamo recuperare i punti persi contro l’Ercolanese. Infortunati?

È un tasto dolente perché anche a voler effettuare dei cambi, per modificare qualcosa in campo e per cercare di recuperare, erano ridotti al lumicino. Siamo con l’infermeria piena, dovrebbero rientrare Cerase e Di Micco, che si allena col gruppo dopo un mese di stop. Speriamo di avere Cerase con la mascherina protettiva per la sfida col Saviano, lui potrebbe prendere parte alla gara. Castaldi è ancora fuori”.

Intanto, il Saviano chiama a raccolta la tifoseria per la partita casalinga contro gli isolani: “Sarà una sorta di spareggio anticipato praticamente visto che le due squadre sono divise di soli 5 punti.

Se andiamo un po’ indietro nel tempo (non proprio tanto), ricordiamo come la tifoseria si preparava a queste gare. Ricordiamo come si presentava il Pierro la domenica. Siamo romantici, è vero, ma lo siamo perché sappiamo che in fondo in ognuno di voi l’amore per questo colori non è mai svanito e sarebbe bello rivedervi di nuovo tutti uniti ad aiutare questi ragazzi, questa società nell’ennesima impresa”.