Real Forio, l’obiettivo è evitare la quinta sconfitta di fila: ma è davvero difficile

Dopo i fatti accaduti durante la partita con la Sibilla Flegrea, è arrivata la attesa squalifica ad Antonio Perrotta (2 anni e mezzo) e la multa al Real Forio (solo 1000 euro, a fronte di possibili altre sanzioni). Ma sono arrivate anche le squalifiche a Nello De Siano (fermato fino al 29 febbraio prossimo) e ad i calciatori Joof, Babu e Trani, che sono stati appiedati per un turno. Sarà oltremodo difficile, quindi, per i biancoverdi la trasferta – di oggi pomeriggio alle 15:00 al Conte – in casa della capolista Puteolana 1902, che in settimana ha anche risolto i suoi improvvisi problemi societari.

Agli assenti per squalifica va aggiunto almeno Fiorentino, infortunato per tutta la stagione. Comunque, il Real Forio dovrebbe schierato con questo 11: D’Errico fra i pali, la linea difensiva formata da Galloppa, Iacono, Festa (Boria) e Di Meglio, con a centrocampo Amabile, Sorrentino e Trofa D. (Festa), più Migliaccio, De Luise e Esposito in avanti. Arbitro della gara sarà Antonio Pio Pascuccio della sezione di Ariano Irpino (Assistenti: Angelo Iermano di Caserta e Steven La Regina di Battipaglia).