Real Forio, la fuga è servita: Sanchez guida l’unica imbattuta d’Eccellenza

Un equilibrio sottile, spezzato dal tentativo di fuga della capolista. Otto squadre in cinque punti: è il gruppone che insegue la prima della classe. In testa, il Real Forio, poi il vuoto. La vittoria casalinga contro la Frattese, maturata nel turno infrasettimanale, ha ulteriormente allungato la striscia positiva dei biancoverdi, ormai una realtà consolidata del Girone A.

Otto vittorie e due pareggi in dieci giornate, unica squadra imbattuta non solo del raggruppamento, ma dell’intero campionato di Eccellenza Campania. Miglior attacco e quarta miglior difesa: numeri che raccontano molto più di un semplice buon momento. Un percorso costruito con pazienza e visione.

Tutto è partito da lontano, da quel playout sofferto ma vinto, che ha segnato il punto di svolta. Lì si è vista per la prima volta la mano di Carlo Sanchez, tecnico arrivato in corsa e capace di ridare identità a un gruppo smarrito. Poi si sono aggiunti gli investimenti e la fiducia del presidente Luigi Amato, uniti alla competenza dei direttori Vito Manna e Nicola Pisani. Da quel momento, il Real Forio ha cambiato pelle: progetto consolidato, crescita tecnica, ambizioni playoff e un sogno che la piazza, sempre calda e passionale, sta iniziando a cullare sul serio.

Analogie con il recente passato

Il Real Forio è una squadra vera: compatta, organizzata, mentalmente solida. Lo ha dimostrato mercoledì, resistendo in dieci uomini per oltre un’ora contro una Frattese esperta e costruita per competere. Nessuna paura, nessun affanno: solo ordine, sacrificio e lucidità. Dopo dieci giornate, il primo bilancio può già essere tracciato. Dei due gironi di Eccellenza, i biancoverdi sono quelli con più punti all’attivo. Le cifre parlano chiaro e permettono anche un paragone suggestivo — con tutte le cautele del caso — con la cavalcata dell’Afragolese dello scorso anno, dominatrice del torneo con 82 punti e nessuna sconfitta in 34 giornate.

Al decimo turno, i rossoblù avevano 26 punti: esattamente come il Real Forio oggi. Cambia solo la differenza reti: 23 gol fatti e 9 subiti per i foriani, 21 segnati e 3 incassati per l’Afragolese. Dati che non valgono certezze, ma confermano la bontà del lavoro svolto nel quartier generale isolano. La squadra di Sanchez non solo vince, ma convince, imponendo un’identità chiara, fatta di intensità, organizzazione e fame. E se è vero che la stagione è ancora lunga, l’avvio lascia intendere che nulla sia frutto del caso.

Il livello del campionato

Il contesto, però, è molto diverso da quello della scorsa stagione. Allora, il livello medio del campionato era più alto, con ben sei squadre — tra cui proprio il Real Forio di Sanchez — a contendersi il ruolo di principale antagonista dell’Afragolese.

Oggi il quadro è cambiato: dodici mesi dopo, il Real Forio si presenta più maturo, più pronto, più consapevole dei propri mezzi. Lo dimostra la classifica: +5 sulla Boys Caivanese, prima inseguitrice, mentre un anno fa i rossoblù avevano appena tre lunghezze di vantaggio sul Nola e sugli stessi biancoverdi, quattro sulla Real Normanna, cinque sull’Albanova e sei sull’Ercolanese. Un margine già significativo, che racconta di una squadra capace di imprimere un ritmo superiore.

Senza esagerare con i proclami, è innegabile che Castagna e compagni possano essere considerati, oggi, i candidati principali per provare a dominare il girone. Con equilibrio, ma anche con la consapevolezza che il traguardo non è più un miraggio.

La stella Santiago, la certezza Tarascio e il ritrovato Serrano

Davanti, il Real Forio fa paura. L’attacco biancoverde è il più prolifico del torneo e il merito è doppio: da un lato il lavoro dello staff tecnico, bravo a trovare subito l’alchimia giusta tra i suoi interpreti; dall’altro la presenza di un bomber che fa la differenza. Con un giocatore come Santiago, tutto diventa più semplice: dodici gol in dieci giornate, due dei quali su rigore, ma soprattutto una costanza realizzativa che fa impressione.

Ogni palla toccata è una potenziale occasione, ogni giocata una minaccia per le difese avversarie. Accanto a lui, la rinascita di Serrano è una delle notizie più belle delle ultime ore. Il suo gol, finalmente arrivato, vale doppio: per la classifica e per il morale di un attaccante che aveva bisogno di ritrovarsi. E poi c’è Tarascio, il leader silenzioso, il punto di riferimento tecnico e caratteriale. Il suo gol contro la Frattese, decisivo e pesantissimo, ha indirizzato la partita nonostante l’inferiorità numerica.

Un premio meritato per chi, fin dall’inizio della stagione, ha incarnato lo spirito di questa squadra: concentrazione, sacrificio e totale appartenenza. Un Real Forio maturo, concreto, affamato. La classifica dice che la squadra di Sanchez è lì dove merita di stare. Ma, come ricorda spesso il tecnico, “non abbiamo fatto ancora nulla”. E forse è proprio questa la forza più grande di un gruppo che sogna, ma con i piedi ben piantati a terra.